تخلیه خیابانی در لندن به دلیل تهدید امنیتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، پلیس انگلیس، پس از دریافت تهدیدات امنیتی چند ساختمان را در خیابان موسوم به «تولای» در مرکز لندن، پایتخت این کشور، تخلیه کرد.

روزنامه انگلیسی مترو در این خصوص اعلام کرد ساختمان رادیو بریتانیا و ساختمان های نزدیک به آن، به دلیل وجود تهدید تروریستی به دست نیروهای امنیتی انگلیس تخلیه شد. منابع محلی همچنین از وجود یک خودروی مشکوک پارک شده در این خیابان خبر دادند.

این در حالی است که چندی پیش نیز مسافران پرواز یک هواپیمای مسافربری شرکت ایزی جت در فرودگاه منچستر انگلیس به علت تهدید بمب گذاری در داخل هواپیما، تخلیه شدند.

گفتنی است، وزیر دارایی انگلیس پیشتر، از افزایش بودجه امنیتی این کشور برای مبارزه با حملات تروریستی احتمالی خبر داد همچنین .دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس از پیوستن این کشور به نیروهای ائتلافی علیه داعش خبر داد.ه است