حمیدرضا دیبازر در گفتگو با خبرنگار مهر توضیح داد: ویدیوآرت «آخرین قطاری که هرگز نایستاد» که با طرح و ایده من و با همکاری فرید حامدی یکی از کارگردانان بااستعداد حوزه مستند ساخته شده توانست در یکی از جشنواره‌های فیلم کوتاه کشور آرژانتین به عنوان یکی از آثار منتخب انتخاب شود که برای من واقعاً خوشحال‌کننده بود.

وی با اشاره به اینکه مدتی است همراه با فرید احمدی سوژه‌های موسیقایی را تصویرسازی می‌‌کنند، بیان کرد: برخی از آثارم که قابلیت داشته باشند با تصویر همراه می‌کنیم که خوشبختانه این آثار توانسته با استقبال خوبی از سوی مخاطبان ایرانی و خارجی مواجه شود و «آخرین قطاری که هرگز نایستاد» نیز در ردیف این آثار قرار دارد و امیدواریم در آینده نیز بتوانیم این پروژه را در دیگر رقابت‌های بین‌المللی به نمایش بگذاریم.

سرپرست گروه موسیقی «فوژان» در پایان گفت: طبق برنامه‌ریزی‌هایی که انجام گرفته تازه‌ترین کنسرت گروه به عنوان «بوم» با موضوع صلح جهانی همراه با ارکستر فوژان به رهبری بنده در تالار وحدت برگزار خواهد شد. ما در این برنامه تلاش کرده‌ایم تا با ایجاد فضایی متفاوت از کنسرت‌های قبلی، آثاری را آماده اجرای زنده کنیم که مورد استقبال مخاطبان قرار گیرند.