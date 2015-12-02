خدمات پیش بیمارستانی برای تمامی زائران فراهم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس علی اصغر احمدی در سفر به کشور عراق، از درمانگاه شبانه روزی هلالاحمر در کربلا بازدید کرد و از روند رسیدگی به امور مراجعهکنندگان و بیماران مطلع شد.
درمانگاه مرکز پزشکی هلال احمر واقع در هتل ضیوف الرحمان یکی از درمانگاههایی است که حجم بسیاری از زوار برای ارائه خدمات به آن مراجعه میکنند.
دبیرکل جمعیت هلال احمر در ادامه به پستهای موقت اعضای سازمان امداد و نجات هلالاحمر در اطراف بینالحرمین سر زده و به آنها خدا قوت گفت.
وی به یکی از چادرهای جمعیت هلالاحمر که با مشارکت عتبه امام حسین(ع) هرسال در مناسبتهای بزرگی چون اربعین برپا می شود، سر زد و با شیخ صبار، معاون فرهنگی عتبه امام حسین(ع) دیدار و گفتگو کرد.
در این دیدار مهندس علیاصغر احمدی با اشاره به تاکیدات رئیس جمعیت هلالاحمر بر پیگیری، استمرار، گسترش و اجرای تفاهمنامههای بین هلالاحمر ایران و عراق، گفت: پس از ایام اربعین جلسهای به منظور افزایش همکاریها با هلالاحمر عراق و عتبه امام حسین(ع) برگزار خواهیم کرد.
وی افزود: در ایام اربعین جنس کار تمام ارگانها و سازمانها فارغ از علامتها و رنگها یکی بوده و آن هم خدمت به زائران امام حسین(ع) است؛ اما باید با برنامه ريزي منسجم تر، نظم بين نهادها بیشتر شود.
احمدی تاکید کرد: براساس تقسیم کار ستاد اربعین، دو ماموریت به هلالاحمر ایران محول شد که امداد نجات در مرزهای چزابه، شلمچه و مهران در داخل کشور و همچنين وظیفه مدیریت بهداشت و درمان در کشور عراق؛ به عنوان کمککننده به وزارت صحه این کشور، است.
وی با اشاره به بهرهمندی و استفاده از همکاری ارگانهای مختلف از جمله وزارت بهداشت و درمان، اورژانس و شهرداری تهران، اذعان کرد: بر این اساس هلالاحمر ایران خدمات درمانی را در قالب درمانگاه و چادرهایی در شهرهای نجف، کربلا و مسیر نجف به کربلا در نظر گرفت، همچنین به درخواست مسئولان عراقی، مناطق حله، کاظمین و سامرا نیز با استقرار چادر تحت پوشش خدمات درمانی قرار گرفت.
هلال احمر با تمام قوا، آماده ارائه خدمات به زائران
دبیرکل جمعیت هلالاحمر تصریح کرد: علاوه بر اکیپهای پزشکی ۹۵ تن دارو نیز به عراق ارسال شد تا تمام زائران از خدمات پیشبیمارستانی بهرهمند شوند.
وی با بیان اینکه بار ترافیک ارائه خدمت درمانی به زائران در مسیر نجف تا کربلا کم شده است، اظهار کرد: در روزهای منتهی به اربعین، به جمعیت زائران در کربلا افزوده میشود و لذا همکاران ما با تمام قوا آماده ارائه خدمات به زائران خواهند بود.پ
خدمت به زوار حسینی سعادت بزرگی است که نصیب هلالاحمریها شده است
احمدی با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰ هزار نفر به مراکز درمانی هلالاحمر مراجعه کردهاند، گفت: کادر درمانی، ایثارگرانه به زائران خدمت میکنند؛ اما به تناسب جمعیت، شرایط و تجهیزات باید شرایط بهتری ایجاد شود؛ در این زمینه همفکری کردهایم تا در سالهای آتی نواقص را برطرف کنیم.
وی با تاکید بر اینکه خدمت به زوار حسینی جزو اولویتهای جمعیت هلالاحمر است، افزود: زائران پیاده اربعین جایگاه ويژهای دارند و خاک پای زائران پیاده را طوطیای چشمانمان کنیم؛ در این زمینه جمعیت هلالاحمر ایران از هیچ تلاشی برای خدمت همهجانبه و خالصانه به این زوار دریغ نخواهد کرد.
تاکید بر افزایش همکاریهای دو جانبه
همچنین شیخ صبار معاون فرهنگی و مسئول پزشکان عتبه امام حسین(ع) از خدمات ارزنده هلالاحمر ایران در عراق قدردانی و اظهار امیدواری کرد: با همکاری و هماهنگیهای بیشتر با هلالاحمر ایران تسهیلات بیشتری برای زائران حسینی تدارک دیده شود.
وی با تاکید بر اینکه مسئولان مرکز پزشکی جمعیت هلالاحمر در سالهای گذشته همکاریهای مستمر و خوبی با عتبه حسینی داشتهاند، افزود: ما هلال احمر ایران را به عنوان یک همکاری قوی و موثر در امر خدمت به زوار حسینی میدانیم و باید درباره همکاری بیشتر جلسات مستمری برگزار شود.
بنابر این گزارش، دبیرکل جمعیت هلال احمر در ادامه با حضور در جمع کادر پزشکی چادر هلال احمر در بابالقبله امامحسین(ع) ضمن تشکر و قدردانی از زحمات شبانهروزی کادر پزشکی تصریح کرد: خدمت به زوار حسینی، سعادت بزرگی است که نصیب شما شده و امیدوارم همه ما در مسیر خدمترسانی به این زوار عزیز موفق باشیم.
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