به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمدتقی بهرامی در خطبههای نماز جمعه این هفته اطاقور با اشاره به قرار گرفتن در هفته وحدت و در آستانه سالروز ولادت پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، اظهار کرد: از آثار تقوا این است که انسان حق را بیان کند؛ چه این حق به نفع او باشد و چه به ضرر خودش، اطرافیان یا همحزبیهایش.
خدمات دولتها باید منصفانه دیده شود
امام جمعه اطاقور با بیان اینکه پس از پیروزی انقلاب اسلامی دولتهای مختلف با گرایشهای متفاوت روی کار آمدهاند، تصریح کرد: هیچ دولتی را نمیتوان بدون خدمت دانست؛ همه دولتها خدماتی داشتهاند و البته ممکن است در کنار این خدمات، صدمات و ضعفهایی نیز وجود داشته باشد.
وی تأکید کرد: باید هم خدمات و هم ضعفها را دید و حقیقت را بیان کرد؛ نه سیاهنمایی درست است و نه سفیدنمایی، بلکه آنچه باید مورد توجه قرار گیرد، بیان حقیقت است.
حجت الاسلام بهرامی با اشاره به تلاشهای مسئولان و دولتها بیان کرد: اگر دولتی یا مسئولی با وجود تفاوت فکری و سیاسی با ما، برای مردم تلاش میکند و خدماتی ارائه میدهد، باید این خدمات را دید و بیان کرد.
امام جمعه اطاقور ادامه داد: دولتها میآیند و میروند، اما نظام اسلامی و حضور مردم ماندگار است و موفقیت دولتها در انجام خدمت، در نهایت موفقیت نظام اسلامی محسوب میشود.
تقوا با اطاعت، یاد خدا و شکر نعمت محقق میشود
امام جمعه اطاقور همچنین با اشاره به آموزههای دینی درباره تقوا گفت: از امام صادق (ع) درباره چگونگی ادای حق تقوا سؤال شد و سه مسئله مورد تأکید قرار گرفت؛ اطاعت از خداوند و دوری از گناه، به یاد خدا بودن و شکر نعمتهای الهی.
وی افزود: اگر انسان بتواند این سه اصل را در زندگی خود رعایت کند، میتواند حق تقوا را به جای آورد.
رجایی و باهنر الگوی مسئولان در خدمت به مردم هستند
حجت الاسلام بهرامی با اشاره به فرارسیدن هشتم شهریور، سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر، اظهار کرد: این شهیدان اگرچه مدت کوتاهی در جایگاه ریاست جمهوری و نخستوزیری حضور داشتند، اما نام نیکی از خود به جای گذاشتند.
امام جمعه اطاقور دلیل ماندگاری نام این شهیدان را تلاش شبانهروزی، دلسوزی و صداقت آنان دانست و گفت: شهیدان رجایی و باهنر نمونهای از مسئولان در تراز نظام اسلامی هستند و باید الگو و اسوه مسئولان قرار گیرند.
وی همچنین با گرامیداشت روز مبارزه با تروریسم، ایران اسلامی را از بزرگترین قربانیان تروریسم دانست و بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد شهدای ترور تأکید کرد.
یاد امام موسی صدر گرامی داشته شد
وی با اشاره به نهم شهریور و سالروز ناپدید شدن امام موسی صدر، اظهار کرد: امام موسی صدر شخصیتی مجاهد، روشنبین و دشمنشناس بود و دشمنان تحمل حضور چنین شخصیتهایی را ندارند.
حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه سالها از ناپدید شدن امام موسی صدر میگذرد، بر ضرورت زنده نگه داشتن یاد و اندیشه این شخصیت تأکید کرد.
مردم در کنار نظام اسلامی مطالبات خود را نیز دنبال میکنند
امام جمعه اطاقور با اشاره به فشارهای دشمنان علیه جمهوری اسلامی ایران، اظهار کرد: دشمنان در مقاطع مختلف تلاش کردند با تحریم، فشار و ایجاد آشوب، نظام اسلامی را تضعیف کنند، اما ملت ایران همواره در دفاع از نظام اسلامی در صحنه حضور داشته است.
وی با بیان اینکه مردم در کنار حمایت از نظام، مطالبات خود را نیز مطرح میکنند، افزود: نباید مطالبات مردم را فراموش کرد و باید شرایط زندگی و مشکلات آنان مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
قدردانی از تلاش مسئولان شهرستان اطاقور
حجت الاسلام بهرامی با اشاره به شرایط کشور و مشکلات ناشی از جنگ تحمیلی، از تلاش مسئولان برای مدیریت شرایط موجود قدردانی کرد و گفت: با وجود شرایط دشواری که دشمنان برای کشور ایجاد کردهاند، مسئولان در بخشهای مختلف در حال تلاش هستند و باید این تلاشها دیده شود.
وی با اشاره به حضور مسئولان شهرستان در نماز جمعه و جلسه شورای اداری، افزود: فرماندار شهرستان و نماینده شهرستان در این جلسات حضور داشتند و مسائل و مطالبات مردم نیز مطرح شد.
امام جمعه اطاقور گزارش ارائهشده از سوی نماینده شهرستان در جلسه شورای اداری را امیدوارکننده توصیف کرد و گفت: انتظار میرود اقدامات و فعالیتهای انجامشده به اطلاع مردم رسانده شود تا آنان در جریان خدمات و تلاشهای مسئولان قرار گیرند.
فلسفه مسئولیت، خدمت و نوکری مردم است
حجت الاسلام بهرامی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: فلسفه وجودی مسئولان در نظام اسلامی، خدمترسانی و نوکری مردم است و این مسئله باید در عمل نیز به مردم نشان داده شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: وقتی مردم خدمت صادقانه مسئولان را در عمل ببینند، امید آنان به دولت، مسئولان و نظام اسلامی افزایش پیدا میکند و با قوت بیشتری در مسیر حق و حقیقت و استقامت در این راه حرکت خواهند کرد.
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