جشن میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در شهر امام حسن برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معنوی دعای ندبه و جشن میلاد باسعادت حضرت محمد مصطفی(ص)، پیامبر گرامی اسلام، و حضرت امام جعفر صادق(ع)، با حضور جمعی از مردم مؤمن و ولایت‌مدار شهر امام حسن در مسجد امام حسین(ع) برگزار شد.

این مراسم با قرائت دعای پرفیض ندبه آغاز شد و در ادامه، برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به مناسبت ایام فرخنده میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) برگزار شد.

در ادامه این مراسم، حجت‌الاسلام سید علی موسوی طی سخنانی ضمن تبریک میلاد باسعادت پیامبر گرامی اسلام(ص) و رئیس مذهب جعفری، حضرت امام جعفر صادق(ع)، به تشریح ابعاد مختلف سیره و شخصیت این دو بزرگوار پرداخت.

این روحانی و مبلغ دینی با اشاره به جایگاه والای پیامبر اکرم(ص) در هدایت بشریت، بر ضرورت الگوگیری از سیره اخلاقی و رفتاری آن حضرت در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

حجت‌الاسلام موسوی همچنین با تبیین نقش ارزشمند امام جعفر صادق(ع) در ترویج معارف اسلامی و احیای فرهنگ اهل‌بیت(ع)، بر اهمیت توجه به آموزه‌های آن امام همام و گسترش فرهنگ دینی در جامعه تأکید کرد.



این مراسم در فضایی معنوی و همراه با برنامه‌های جشن و سرور برگزار شد و در پایان، حاضران با ابراز ارادت به ساحت مقدس پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، این مناسبت فرخنده را گرامی داشتند.