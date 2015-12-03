گدای میلیونر در بوشهر دستگیر شد/ به‌ خاطر کارم وقت ازدواج نداشتم

به گزارش خبرنگار مهر، چهره زشت و لباسهای کثیف و ظاهر ژولیده و آلوده او به خوبی نشان میداد که سالهاست رنگ حمام را به خود ندیده است و شاید هم دیگر نبیند.
هر فردی از نزدیکی او عبور میکرد، از بوی بسیار بد این گدای خیابانی حالش بد میشد و دلش نمیخواست به او کمک کند ولی خودش میگوید که مردم همیشه کمکهای خوبی به او کردهاند.
هر چند در ظاهر نمیتوانستیم به خوبی متوجه وضعیت مالی او شویم ولی با تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که او یک گدای میلیونر است. تنها در دو حساب بانکی این گدای بوشهری ۵۵۰ میلیون ریال پول وجود داشت.
پس از سالها گدایی آزادانه در بوشهر، بالاخره ماموران شهرداری بوشهر او را دستگیر و پس از استحمام و پوشاندن لباسهای نو، او را اندکی نو نوار کردند.
به گزارش مهر به نقل از روابط عمومی شهرداری بندر بوشهر، هیچکس گمان نمیکرد که این مرد میانسال که پیراهن قرمز و شلوار سفید به تن دارد و ظهر هنگام با ماموران نیروی انتظامی وارد شهرداری بوشهر شد، همان گدای معروفی است که با ظاهری ژولیده، در خیابانهای بوشهر میچرخید و به ترفندهای مختلف از مردم پول طلب میکرد.
فرد متکدی که در شرایط کاملا غیر بهداشتی بود به حمام عمومی شهرداری منتقل شد تا استحمام شود اما فاصله این تغییر فوق العاده قیافه و ظاهر متکدی ژولیده با یک فرد عادی، یک حمام گرم و اساسی بود که به مدد استحمام انجام شد.
صبح روز هشتم آذرماه بود که ماموران شهرداری بوشهر در ادامه اقداماتشان برای جمع آوری متکدیان از سطح شهر، گدایی که به کثیفی و فحاشی به مردم معروف شده بود را در خیابان طالقانی زیر نظر گرفتند و با حضور متعاقب ماموران انتظامی دستگیرش کردند.
وی که در ابتدا قصد فرار داشت و برای سوار شدن به وانت ماموران مقاومت زیادی می کرد، بلافاصله به حمام شهرداری منتقل شد. ماموران میگویند متکدی که خودش را در آینه حمام عمومی دید یک لحظه ماند. بوی بد و وضع کاملا غیربهداشتی فرد به شکلی بود که با آب داغ فشار قوی و مصرف دو بطری بزرگ شامپو، ماموران موفق شدند بعد از دو ساعت استحمام او را به وضع عادی برگرداند.
وقتی که ریش چرکتاب و ژولیده متکدی فحاش اصلاح شد و ماموران شهرداری لباس تمیز به تن گدای ژولیده پوش کردند، کسی باور نمیکرد این فرد که حالا شبیه یک فرد عادی شده، همانی است که تا ساعاتی پیش، چهار کت و کاپشن بر روی هم به تن کرده بود و کیسههای نایلونی پر از پول را در آستر و درز آنها جا داده بود. او به هر کس که فکر میکرد قصد کیسههای پولش را دارد، حمله میکرد و دشنام میداد.
گدا که خود را اسماعیل معرفی کرده بود، گفت که اهل یکی از شهرهای همجوار بوشهر است، مجرد است و فقط برادری دارد که او از گدایی کردنش خبر دارد؛ چون که پولهایش را به او میدهد تا برایش در بانک نگهداری کند.
وی که حالا دیگر تمیز شده بود، میگفت: فکر نمیکرد روزگاری شود که بالاخره ماموران شهرداری جرات کنند و به او نزدیک شوند؛ اما شهرداری بالاخره به سراغش رفت و نگذاشت اشخاصی با وضع ظاهر و رفتار ناصحیحشان، سلامت روانی اجتماع را به هم بزنند.
استحمام متکدی دستگیر شده که به پایان رسید ماموران شهرداری بوشهر، لباس نو و تمیز به تن وی کردند. هر کس او را میدید باور نمیکرد این همان گدای ژولیده و فحاش خیابانهای بوشهر است.
بعد ازاستحمام، فرد متکدی با پولهایش، به حراست شهرداری منتقل شد تا درباره وضعیت این همه اسکناس فکری شود.
با نظارت مسئولان حراست شهرداری و نیروی انتظامی، کار شمارش پولها که در جیبها و آستر کتها و کاپشن مرد پنهان شده بود، آغاز شد. خیلی زود مشخص شد که ماموران با یک گدای میلیونر روبرو هستند؛ مقدار ۳۵ میلیون ریال وجه نقد شامل چک پول، و اسکناس در جیبهایش با خود به همراه داشت.
گدا در پاسخ به اینکه چرا مثل بقیه دنبال کاری نرفتی، گفت: الان هم کار می کردم؛ پولها هم مال خودم است. مگه مال شماست؟ کارکردم پول درآوردم. وی در جواب ماموران که پرسیدند پولهایت را چکار میکردی، گفت: هر سه ماه به بانک میبردم.
با بررسیها مشخص شد که وی دو حساب بانکی در بوشهر و شهرستانهای اطراف مرکز استان دارد. در حساب شهر بوشهرش در یکی از بانکهای میدان اصلی شهر، حداقل ۲۵ میلیون تومان پول دارد و در شهرستان محل تولدش هم بهوسیله برادرش ۳۰ میلیون تومان پول نگهداری میکند.
وی در پاسخ به اینکه با این همه پول میخواستی چکار کنی، گفت: قصد ازدواج داشتم اما به خاطر «کارم» وقت نمیکردم.
ماموران تلاش کردند که پولهای مچاله شده چند کیسه نایلونی را شمارش کنند، اما آن قدر اسکناسها فرسوده شده و بر اثر بارندگیهای اخیر به هم چسیده بودند که به راحتی قابل شمارش نبودند.
«اسماعیل.ک» در اظهاراتش به ماموران شهرداری گفت که ۹ کلاس سواد دارد، شبها پشت پمپ بنزین خیابان طالقانی میخوابیده است، بیش از سیزده سال است که کارش گدایی است و چون مردم شهر بوشهر به گداها خوب پول میدهند شهر خودش را رها کرده و بوشهر را برای کارش انتخاب کرده است.
ساعت پنج بعد از ظهر بود که ۹ کیلو و ۳۰۰ گرم اسکناس غیرقابل شمارش، توسط ماموران صورتجلسه شد و اسکناسها و گدای میلیونر به کلانتری تحویل داده شد تا وضعیت وی از طریق مراجع قانونی مشخص شود.
صبح نهم آذر ماه که دادگاه گدای میلیونر برگزار شد، مقرر شد که «اسماعیل.ک» گدای میلیونر هر چه سریعتر شهر بوشهر را ترک کند در غیر اینصورت مجدد دستگیر و به یکی از شهرهای دوردست کشور فرستاد میشود.
لازم به ذکر است که ۹ کیلو و ۳۰۰ گرم اسکناس مچاله و فرسوده صورت جلسه شد و متکدی بعد از شمارش پولهایش توسط حراست شهرداری، به ماموران انتظامی تحویل داده شد.
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