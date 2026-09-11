دهشیری: دشمن پس از ناکامی نظامی به دنبال فشار اقتصادی و جنگ روانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به سالروز بزرگداشت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از شخصیت‌های برجسته و انقلابی خاندان اهل‌بیت(ع) بود که در سال ۱۷۳ هجری قمری در مدینه متولد شد و از محضر امام رضا(ع)، امام جواد(ع) و امام هادی(ع) بهره برد.

وی افزود: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) از نوادگان امام حسن مجتبی(ع) بود و سه ویژگی برجسته در شخصیت ایشان وجود داشت که نخستین ویژگی، برخورداری از علم و دانش دینی بود؛ به‌گونه‌ای که امام هادی(ع) به برخی از شیعیان سفارش می‌کردند در مسائل علمی و دینی به عبدالعظیم حسنی(ع) مراجعه کنند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: ارتباط قوی و مستقیم با امام زمان خود از دیگر ویژگی‌های حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) بود و ایشان در محضر امام هادی(ع) عقاید خود را عرضه کرد و امام(ع) پس از شنیدن اعتقادات ایشان، آنها را تأیید فرمودند.

دهشیری تصریح کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) همچنین اهل جهاد و مبارزه بود و به دلیل فعالیت‌های خود در مدینه تحت تعقیب حکومت وقت قرار گرفت و به فرمان امام هادی(ع) به ری آمد تا شیعیان این منطقه را هدایت و راهنمایی کند.

وی بیان کرد: حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در ری نیز به‌صورت مخفیانه با شیعیان ارتباط داشت و آنان را راهنمایی می‌کرد و سرانجام به دلیل فشارهای حکومت از دنیا رفت و درباره نحوه وفات ایشان نیز مطالب مختلفی نقل شده است.

امام‌جمعه اردستان ادامه داد: در زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) نیز بر جایگاه ایشان تأکید شده و ثواب زیارت آن حضرت با ثواب زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) بیان شده است و مردم اردستان که توفیق حضور در کربلا را دارند، می‌توانند از این فرصت برای عرض سلام و ارادت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) بهره ببرند.

دهشیری اضافه کرد: امروز همچنین سالروز شهادت آیت‌الله سیداسدالله مدنی، امام جمعه تبریز و دومین شهید محراب است؛ شخصیتی که به دلیل علاقه و ارادت ویژه به امام خمینی(ره) به «اسدالله خمینی» شهرت یافته بود و در دوران مبارزه با رژیم طاغوت بارها مورد تعقیب و تبعید قرار گرفت.

وی یادآور شد: آیت‌الله مدنی در پاسخ به فردی که به‌صورت ناشناس از او درباره مرجع تقلید سؤال کرده بود، با صراحت امام خمینی(ره) را به‌عنوان مرجع معرفی کرد و این مسئله نشان‌دهنده عمق اعتقاد و شجاعت ایشان در دفاع از امام راحل بود.

امام‌جمعه اردستان تصریح کرد: پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره) آیت‌الله مدنی را به امامت جمعه تبریز منصوب کردند و ایشان بلافاصله پس از اطلاع از حکم امام، برای انجام مأموریت خود عازم تبریز شد و در این مسیر حتی تأخیر یک روزه را نیز جایز نمی‌دانست.

دهشیری خاطرنشان کرد: آیت‌الله مدنی در دوران حضور خود در تبریز با حوادث و فشارهای مختلفی مواجه شد و سرانجام در چنین روزی در سال ۱۳۶۰ توسط منافقین به شهادت رسید و به جمع شهدای محراب پیوست.

وی بیان کرد: از آیت‌الله مدنی نقل شده است که درباره شهادت خود از امام حسین(ع) سؤال کرده بود و پس از رؤیایی که از آن حضرت دیده بود، به این یقین رسید که شهادت نصیب او خواهد شد؛ روح این شهید بزرگوار و همه شهدای انقلاب اسلامی شاد و راهشان پررهرو باد.

امام‌جمعه اردستان در ادامه با اشاره به تحولات اخیر و فشارهای آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: بیش از شش ماه از جنایت جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران می‌گذرد و دشمن در ابتدا تصور می‌کرد می‌تواند در مدت کوتاهی کار را از طریق نظامی به پایان برساند، اما با مقاومت ملت ایران و ایستادگی نیروهای مسلح، در رسیدن به اهداف خود ناکام ماند.

دهشیری تصریح کرد: پس از ناکامی در عرصه نظامی، دشمن به حربه اقتصادی و تحریم‌های بیشتر روی آورده است و این اقدام را می‌توان از چند جهت تحلیل کرد؛ نخست اینکه آمریکا تلاش می‌کند ضعف نظامی خود را پنهان کند و نشان دهد همچنان قدرت اثرگذاری دارد.

وی افزود: دومین هدف دشمن از تشدید فشارهای اقتصادی، ایجاد عملیات روانی و تخریب سرمایه اجتماعی در داخل کشور است تا با انتشار مطالبی مانند کمبود و قحطی، نگرانی و وحشت در جامعه ایجاد کند و مردم را نسبت به آینده دچار نگرانی سازد.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: هدف دیگر آمریکا ایجاد یک ائتلاف جهانی علیه ایران است، اما با وجود تلاش‌های این کشور، قدرت‌هایی مانند چین و روسیه در بسیاری از موارد حاضر به قطع روابط اقتصادی خود با ایران نشده‌اند و همین مسئله نشان می‌دهد نفوذ جهانی آمریکا با گذشته تفاوت کرده است.

دهشیری بیان کرد: خود آمریکا نیز با مشکلات اقتصادی قابل توجهی مواجه است و افزایش قیمت سوخت، بدهی‌های سنگین و مشکلات اقتصادی این کشور نشان‌دهنده فشارهایی است که بر اقتصاد آمریکا وارد می‌شود و آنها تلاش می‌کنند این ضعف‌ها را با اقدامات سیاسی و تبلیغاتی بپوشانند.

وی یادآور شد: ملت ایران ملتی مقاوم و استوار است و با توکل بر خداوند در برابر فشارها ایستادگی کرده و در میدان حضور داشته است و به یاری خداوند توطئه‌های دشمن نیز خنثی خواهد شد.

امام‌جمعه اردستان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام داخلی ادامه داد: یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ وحدت و انسجام داخلی است و همان‌طور که رهبر معظم انقلاب تأکید کرده‌اند، اختلاف در شرایط فعلی به هیچ وجه پذیرفتنی نیست.

دهشیری اضافه کرد: مسئولان باید در مجموعه‌های خود مراقب نفوذ باشند و همان‌گونه که مطرح شده است، باید به نوعی «آنتی‌ویروس نفوذ» در دستگاه‌های تصمیم‌گیری مجهز باشند تا محل‌های نفوذ شناسایی شود و اجازه داده نشود اختلاف و نفوذ در ارکان تصمیم‌گیری کشور اثرگذار شود.

وی با اشاره به افزایش قیمت بنزین گفت: پس از مدت‌ها بحث و گمانه‌زنی، دولت اعلام کرد قیمت بنزین نوع سوم از پنج هزار تومان به ۱۰ هزار تومان افزایش یافته است و برای این تصمیم نیز دلایلی از جمله شرایط حساس کشور و اختصاص درآمد حاصل از آن به نیازمندان مطرح شده است.

امام‌جمعه اردستان تصریح کرد: هر تصمیم اقتصادی پیامدهایی دارد و افزایش قیمت بنزین می‌تواند از نظر روانی بر بازار و تورم اثر بگذارد؛ بنابراین لازم است مسئولان نسبت به آثار مستقیم و روانی تصمیمات اقتصادی توجه ویژه داشته باشند.

دهشیری خاطرنشان کرد: گاهی بخش مهمی از افزایش قیمت‌ها ناشی از آثار روانی است و حتی ممکن است مردم با تصور افزایش قیمت دلار یا سوخت، خودشان موجب تشدید گرانی در بازار شوند؛ بنابراین باید از ایجاد التهاب و نگرانی در جامعه جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: مسئولان در هر جایگاهی تلاش می‌کنند به بهترین شکل به مردم خدمت کنند و ممکن است در برخی تصمیمات اشتباهاتی نیز وجود داشته باشد، اما باید کمک کنیم از این مرحله با کمترین مشکل عبور کنیم و شاهد ایجاد مشکلات جدید برای نیروهای انتظامی، امنیتی و اجرایی نباشیم.

امام‌جمعه اردستان با اشاره به برگزاری جشن عاطفه‌ها، بیان کرد: امروز روز حضور خیران و خدمتگزاران در عرصه کمک به نیازمندان است و جشن عاطفه‌ها نیز در سه مرحله برگزار می‌شود و امیدواریم مردم مانند همیشه در این امر خیر مشارکت داشته باشند.

دهشیری خاطرنشان کرد: با توجه به بازگشایی مدارس، هزینه تهیه لوازم‌التحریر، کتاب، لباس و سایر نیازهای دانش‌آموزان افزایش یافته است و مردم می‌توانند هر مقدار که در توان دارند برای کمک به دانش‌آموزان نیازمند اختصاص دهند.

وی یادآور شد: از هفته آینده پس از پایان خطبه‌ها، در حد یکی دو دقیقه نکاتی با عنوان «تلنگر» درباره مسائل و مشکلات شهر و شهرستان مطرح خواهد شد که هدف از آن مچ‌گیری، تحقیر یا تضعیف هیچ فرد یا مسئولی نیست، بلکه بیان مشکلات می‌تواند زمینه‌ای برای حل آنها باشد.