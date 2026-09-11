به گزارش خبرگزاری مهر، علی‌اصغر شالبافیان، رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح ظرفیت‌های قانونی موجود برای تامین مالی بخش‌های مختلف اقتصادی از محل منابع صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۵۲ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، امکان پرداخت تسهیلات به بخش‌خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای طرح‌های دارای توجیه فنی، زیست‌محیطی و مالی و برخوردار از اهلیت متقاضی در بخش‌هایی از جمله صنعت، معدن، گردشگری و صادرات کالاهای صنعتی و معدنی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: در سال‌های گذشته، بخش گردشگری از ظرفیت تسهیلات ریالی صندوق توسعه ملی بهره‌مند بوده است، اما صنایع‌دستی به‌صورت مستقل از این ظرفیت برخوردار نبود. با پیگیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و ارائه استدلال‌های تخصصی و حقوقی از سوی وزارتخانه، هیئت عامل صندوق توسعه ملی به این جمع‌بندی رسید که ظرفیت قانونی لازم برای حمایت از طرح‌های کلان حوزه صنایع‌دستی نیز وجود دارد.

شالبافیان این تصمیم را گامی مهم در ایجاد مسیر جدید تامین مالی صنایع‌دستی دانست و گفت: صنایع‌دستی از حیث ظرفیت‌های اقتصادی، بخشی از حوزه صنعت محسوب می‌شود و بر همین مبنا، برای نخستین‌بار امکان بهره‌مندی طرح‌های این حوزه از تسهیلات صندوق توسعه ملی به‌صورت ریالی فراهم شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ادامه داد: این ظرفیت از مهرماه ۱۴۰۵ وارد مرحله عملیاتی خواهد شد و چهار بانک عامل برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده‌اند که جزئیات مربوط به آنها متعاقبا از سوی وزارتخانه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به سازوکار بررسی و تصویب طرح‌ها تصریح کرد: متقاضیان صنایع‌دستی می‌توانند درخواست‌های خود را از طریق ادارات‌کل استانی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ارائه کنند و پس از طی فرآیندهای کارشناسی و بررسی‌های لازم، درباره طرح‌ها تصمیم‌گیری خواهد شد.

شالبافیان همچنین از تشکیل کمیته تسهیلات صنایع‌دستی در وزارت میراث‌فرهنگی خبر داد و گفت: با دستور وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، کمیته تسهیلات صنایع‌دستی با حضور معاون صنایع‌دستی، مدیران حوزه صنایع‌دستی و مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی تشکیل می‌شود تا طرح‌های متقاضی بهره‌مندی از منابع صندوق توسعه ملی را بررسی و درباره آنها تصمیم‌گیری کند.

وی با تاکید بر ضرورت توجه همزمان به تولید و توسعه بازارهای بین‌المللی صنایع‌دستی افزود: در کنار ظرفیت ریالی ایجادشده برای حمایت از طرح‌های داخلی، برای برخی طرح‌های صنایع‌دستی با رویکرد صادراتی نیز امکان استفاده از منابع ارزی صندوق توسعه ملی فراهم شده است.

رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی توضیح داد: با پیگیری وزارت میراث‌فرهنگی و موافقت صندوق توسعه ملی، طرح‌هایی از جمله ایجاد فروشگاه‌های صنایع‌دستی در خارج از کشور می‌توانند از تسهیلات ارزی بهره‌مند شوند و فعالان حوزه صادرات صنایع‌دستی نیز می‌توانند با محوریت ایجاد و توسعه فروشگاه‌های جدید در بازارهای خارجی از این ظرفیت استفاده کنند.

شالبافیان خاطرنشان کرد: ایجاد همزمان ظرفیت تامین مالی ریالی برای توسعه طرح‌های صنایع‌دستی در داخل کشور و ظرفیت ارزی برای توسعه زیرساخت‌های صادراتی این حوزه، می‌تواند زمینه پیوند موثرتر میان تولید، سرمایه‌گذاری و بازارهای بین‌المللی را فراهم کند و به ارتقای جایگاه صنایع‌دستی در اقتصاد فرهنگی کشور یاری رساند.