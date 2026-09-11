پایگاه جهانی چهلستون در مسیر میزبانی جشنواره ملی اقوام ایران

مصطفی هادی‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به بازدید گروه‌هایی از اقوام کرد، لر، بلوچ، فارس، ترکمن و دیگر اقوام ایرانی از مجموعه چهلستون اظهار کرد: این بازدید در پی برگزاری جشنواره اقوام انجام شد و از منظر فرهنگی و گردشگری، فرصت قابل توجهی برای معرفی ظرفیت‌های چهلستون به شمار می‌رود.

وی افزود: تنوع پوشش، رنگ، آیین‌ها و عناصر فرهنگی اقوام مختلف، بخشی از ظرفیت گسترده فرهنگ ایرانی است که ریشه‌های آن را می‌توان در پیوند میان اقلیم، شیوه زندگی، هنر و سنت‌های مناطق مختلف کشور دنبال کرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون ادامه داد: قرار گرفتن اقوام مختلف در کنار یکدیگر، تنها یک موضوع فرهنگی نیست، بلکه می‌تواند به شکل‌گیری ارتباطات گردشگری میان مناطق مختلف کشور نیز منجر شود. گروه‌هایی که از چهلستون بازدید کردند، با انتشار تصاویر و روایت تجربه خود می‌توانند در ادامه به معرفی این مجموعه در میان جوامع محلی خود کمک کنند.

هادی‌پور با بیان اینکه چهلستون پس از پشت سر گذاشتن برخی مشکلات ناشی از شرایط جنگی دوباره شرایط مناسب برای پذیرش گردشگران را به دست آورده است، گفت: زیرساخت‌های اصلی مجموعه از جمله آب، برق، گاز، نورپردازی و دیگر امکانات مورد نیاز گردشگری فراهم است و تلاش شده شرایط مجموعه برای تداوم بازدیدها به وضعیت مناسبی بازگردد.

وی تأکید کرد: استفاده از ظرفیت فرهنگی اقوام می‌تواند چهلستون را از یک مقصد صرفاً بازدیدی به بستری برای تبادل فرهنگی میان مناطق مختلف ایران تبدیل کند؛ ظرفیتی که در صورت برنامه‌ریزی درست، هم برای گردشگری اصفهان دارای اهمیت است هم برای معرفی فرهنگ و هنر ایرانی.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون از پیگیری پیشنهاد برگزاری جشنواره اقوام در این مجموعه خبر داد و اظهار کرد: این پیشنهاد را به مسئولان مربوط در تهران همچنین اداره‌کل میراث فرهنگی استان اصفهان ارائه خواهد کرد تا امکان برگزاری رویدادهای مرتبط با اقوام در چهلستون بررسی شود.

وی افزود: استان اصفهان به دلیل برخورداری از تنوع فرهنگی، سابقه حضور اقوام مختلف و ظرفیت‌های تاریخی، هنری و گردشگری می‌تواند میزبان چنین رویدادهایی باشد. برگزاری جشنواره‌های اقوام در چهلستون می‌تواند زمینه‌ای برای معرفی آیین‌ها، هنرها، پوشش‌ها و موسیقی اقوام مختلف در کنار ظرفیت‌های فرهنگی اصفهان فراهم کند.

هادی‌پور با اشاره به سابقه همزیستی اقوام مختلف در ایران گفت: پیوند میان اقوام ایرانی در دوره‌های مختلف تاریخی فراتر از مرزبندی‌های جغرافیایی بوده است. اقوام مختلف در بزنگاه‌های تاریخی در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند و این همزیستی بخشی از واقعیت فرهنگی ایران را شکل داده است.

وی با اشاره به سابقه حضور بختیاری‌ها در اصفهان نیز بیان کرد: حضور اقوام مختلف در اصفهان سابقه‌ای طولانی دارد و نمونه‌هایی از این همزیستی را می‌توان در ساختار اجتماعی شهر مشاهده کرد. این پیشینه می‌تواند در طراحی رویدادهای فرهنگی مبتنی بر گفت‌وگوی میان اقوام مورد توجه قرار گیرد.

مدیر پایگاه میراث جهانی کاخ موزه چهلستون افزود: برگزاری چنین رویدادهایی در کنار برنامه‌های فرهنگی، هنری، موسیقی و گردشگری می‌تواند زمینه ارتباط بیشتر میان اقوام مختلف را فراهم کند و در عین حال به معرفی ظرفیت‌های گردشگری اصفهان در سطح کشور کمک کند.

وی تأکید کرد: بازدید اخیر اقوام مختلف از چهلستون را می‌توان آغاز یک تجربه دانست؛ تجربه‌ای که در صورت استمرار و تبدیل شدن به برنامه‌ای هدفمند، ظرفیت آن را دارد که چهلستون را به یکی از بسترهای مهم معرفی فرهنگ اقوام ایرانی در کنار میراث تاریخی اصفهان تبدیل کند.