  1. استانها
  2. تهران
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۲۸

امام جمعه موقت نسیم‌شهر:حضور مردم از مؤلفه‌های قدرت و پایداری نظام است

امام جمعه موقت نسیم‌شهر:حضور مردم از مؤلفه‌های قدرت و پایداری نظام است

بهارستان- امام جمعه موقت نسیم‌شهر با تأکید بر اهمیت حضور مردم در صحنه گفت: حضور مردم در میدان یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و پایداری نظام است و می‌تواند در رمزگشایی از معادلات قدرت موثر باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی میدانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نسیم‌شهر با تأکید بر جایگاه تقوا در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: انسان متقی و پرهیزگار می‌تواند به خواسته‌های خود در مسیر صحیح دست یابد، چراکه تقوا و ترس از خداوند زمینه‌ساز سعادت و موفقیت انسان است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) افزود: صالح بودن و قرار گرفتن در زمره صالحان از بالاترین درجات سعادت است و یکی از درخواست‌های انبیای الهی در قرآن کریم، پیوستن به صالحان بوده است.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود، اطاعت از ولی خدا و حرکت در چارچوب فکری امام جامعه را از مصادیق حقیقی تقوا دانست و گفت: امروز وظیفه ما این است که با اندیشه‌ها، دغدغه‌ها و اولویت‌های رهبر معظم انقلاب آشنا باشیم و بدانیم ایشان از جامعه چه انتظاراتی دارند.

موسوی میدانی ادامه داد: باید رفتار، گفتار و موضع‌گیری‌های خود را بر اساس اندیشه‌ها و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب تنظیم کنیم و با شناخت هندسه فکری ایشان، در مسیر تحقق مطالبات و رهنمودهای رهبری حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب می‌تواند آثار مهمی در جامعه داشته باشد، تصریح کرد: اگر این دغدغه‌ها به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، شاهد تقویت امنیت ملی، پایداری داخلی و بیداری اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر، وحدت ملی، انسجام اجتماعی و صیانت از یکپارچگی جامعه را از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: این موضوع از جمله پرتکرارترین مطالب مورد تأکید ایشان در پیام‌ها و رهنمودهایشان است.

موسوی میدانی همچنین بر ضرورت حضور مستمر مردم در صحنه تأکید کرد و افزود: حضور مردم در میدان، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و پایداری نظام است و می‌تواند در رمزگشایی از معادلات قدرت نقش‌آفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت حفظ حضور مردم در میدان، یک دغدغه راهبردی و از رموز ماندگاری انقلاب اسلامی است و تقویت این حضور می‌تواند زمینه‌ساز حفظ انسجام و اقتدار ملی باشد.

کد مطلب 6943833

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها