به گزارش خبرگزاری مهر، سید جواد موسوی میدانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته نسیم‌شهر با تأکید بر جایگاه تقوا در آموزه‌های اسلامی اظهار کرد: انسان متقی و پرهیزگار می‌تواند به خواسته‌های خود در مسیر صحیح دست یابد، چراکه تقوا و ترس از خداوند زمینه‌ساز سعادت و موفقیت انسان است.

وی با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) افزود: صالح بودن و قرار گرفتن در زمره صالحان از بالاترین درجات سعادت است و یکی از درخواست‌های انبیای الهی در قرآن کریم، پیوستن به صالحان بوده است.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر در بخش دیگری از سخنان خود، اطاعت از ولی خدا و حرکت در چارچوب فکری امام جامعه را از مصادیق حقیقی تقوا دانست و گفت: امروز وظیفه ما این است که با اندیشه‌ها، دغدغه‌ها و اولویت‌های رهبر معظم انقلاب آشنا باشیم و بدانیم ایشان از جامعه چه انتظاراتی دارند.

موسوی میدانی ادامه داد: باید رفتار، گفتار و موضع‌گیری‌های خود را بر اساس اندیشه‌ها و دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب تنظیم کنیم و با شناخت هندسه فکری ایشان، در مسیر تحقق مطالبات و رهنمودهای رهبری حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه توجه به دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب می‌تواند آثار مهمی در جامعه داشته باشد، تصریح کرد: اگر این دغدغه‌ها به‌درستی مورد توجه قرار گیرد، شاهد تقویت امنیت ملی، پایداری داخلی و بیداری اجتماعی در جامعه خواهیم بود.

امام جمعه موقت نسیم‌شهر، وحدت ملی، انسجام اجتماعی و صیانت از یکپارچگی جامعه را از مهم‌ترین دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب عنوان کرد و گفت: این موضوع از جمله پرتکرارترین مطالب مورد تأکید ایشان در پیام‌ها و رهنمودهایشان است.

موسوی میدانی همچنین بر ضرورت حضور مستمر مردم در صحنه تأکید کرد و افزود: حضور مردم در میدان، یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت و پایداری نظام است و می‌تواند در رمزگشایی از معادلات قدرت نقش‌آفرین باشد.

وی خاطرنشان کرد: ضرورت حفظ حضور مردم در میدان، یک دغدغه راهبردی و از رموز ماندگاری انقلاب اسلامی است و تقویت این حضور می‌تواند زمینه‌ساز حفظ انسجام و اقتدار ملی باشد.