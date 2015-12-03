خبرگزاری مهر-گروه استان‌ها: قرچک ازجمله مناطقی است که تا همین چند سال پیش از زیرمجموعه‌های شهرستان ورامین بود، اما در دولت گذشته و با پیگیری‌های انجام‌شده از ورامین جدا و به یک شهرستان مستقل تبدیل شد.

قرچک در حالی به یک شهرستان مستقل تبدیل شد که هنوز زیرساخت‌های لازم برای تحقق این موضوع تامین نشده بود، به همین خاطر نهادها و ادارات این شهرستان با مشکلات عدیده‌ای روبرو شدند.

نداشتن ساختمان مستقل اداری، کمبود نیروی انسانی در ادارات و نهادها و مستقر نبودن برخی ادارات تا چند سال پس از شهرستان شدن قرچک ازجمله مشکلات زیرساختی در ادارات این منطقه محسوب می‌شد که با تلاش‌ها و پیگیری‌ها صورت گرفته، بخشی از آن رفع شد.

شهرستانی که نیازمند توجه جدی‌تر است

اگرچه تلاش‌های خوبی طی سال‌های اخیر از سوی دستگاه‌ها و نهادهای مختلف برای حل مشکلات زیرساخت‌های اداری شهرستان قرچک شده، اما هنوز این شهرستان نیازمند توجه ویژه است.

قرچک ازجمله شهرستان‌های نوپای استان تهران محسوب می‌شود که به دلیل مشکلات زیرساختی نیازمند توجه جدی است که راه‌اندازی مجتمع ادارات یکی از نیازهای مهم این منطقه محسوب می‌شود.

امروز مردم شهرستان قرچک برای انجام امور اداری خود باید به نقاط مختلف شهر مراجعه کنند و این امر علاوه برافزایش بار ترافیکی، وقت زیادی را از شهروندان هدر می‌دهد.

راه‌اندازی مجتمع ادارات در قرچک نیازمند تعامل و همدلی همه مسئولان است

توحید احمدی یکی از شهروندان قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: درحالی‌که برخی مناطق اطراف شهرستان قرچک نظیر شهرستان ورامین دارای مجتمع ادارات بوده و مردم به‌راحتی برای انجام امور خود به‌تمامی ادارات دسترسی دارند، قرچک از این امتیاز بی‌بهره است.

وی افزود: مردم برای انجام امور خود باید به ادارات قرچک در نقاط مختلف شهرستان مراجعه کنند و این امر مشکلات فراوانی را به همراه دارد.

احمدی ادامه داد: علاوه بر این، بسیاری از شهروندان از مکان برخی ادارات شهرستان به‌خوبی مطلع نیستند و باید برای شناسایی مکان اداره موردنظر از دیگران بپرسند، درحالی‌که راه‌اندازی مجتمع ادارات از بسیاری مشکلات می‌کاهد.

محمد محمدی یکی دیگر از شهروندان قرچکی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز بسیاری از شهرهای کشور دارای مجتمع ادارات هستند و راه‌اندازی سایت اداری در قرچک، خدمت بزرگی به شهروندان است.

وی افزود: مردم پس از گذشت چند سال از شهرستان شدن قرچک، منتظر تحقق راه‌اندازی مجتمع ادارات در این شهرستان هستند که این امر نیز با تعامل و همدلی تمامی مسئولان ادارات و نهادها محقق می‌شود.

قرچک درزمینه زیرساخت‌های اداری مشکل دارد

در مردادماه امسال بود که مسعود مرسل پور در نشست تخصصی بررسی مشکلات شهرستان قرچک با محمد امامی امین معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری تهران اظهار داشت: شهرستان قرچک اگرچه در کنار پایتخت قرار دارد اما با مشکلات متعدد و زیرساختی مواجه است.

.

وی ادامه داد: امروز شهرستان قرچک در زمینه زیرساخت‌های اداری با مشکلات متعدد و قابل‌توجهی مواجه است، به‌طوری‌که برخی از ادارات این شهرستان دارای ساختمان مستقل نیستند.

مرسل پور اضافه کرد: یکی از اصلی‌ترین مشکلات شهرستان قرچک نداشتن ساختار اداری است، به‌طوری‌که اکثر ادارات و نهادهای این شهرستان از ساختاری اداری مناسبی برخوردار نیستند.

موافقت مسئولان برای اختصاص بودجه تجمیع ادارات قرچک در یک سایت اداری

همچنین فرماندار قرچک در مردادماه امسال در جلسه هم‌اندیشی مشکلات شهرستان قرچک با اعضای شورای اسلامی این شهر، اظهار داشت: شورای شهر برای استقرار ادارات و نهادها در قرچک هزینه‌ها و خدماتی زیادی ازجمله ساختمان اداری و زمین در اختیار دولت و سایر نهادها قرار داده است که این امر در کاهش زمان و وقت مردم در امور اداری بسیار مؤثر بوده است .

وی افزود: رایزنی لازم با مسئولان استان تهران و کشور برای اختصاص بودجه برای تجمیع ادارات قرچک در یک سایت مشخص جلب شده است و در صورت اختصاص زمین اقدامات اولیه آغاز خواهد شد.

تجمیع ادارات در یک سایت اداری خدمت بزرگی به مردم است

حجت‌الاسلام حسن منتظری رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان قرچک در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:حضور ادارات و نهادها در یک سایت و مجتمع اداری برکات فراوانی را برای شهرستان و مردم آن به همراه دارد.

وی افزود: برخی از ادارات و نهادهای شهرستان قرچک، طی سال‌های اخیر دارای ساختمان مستقل نبوده و حتی در مکان‌های استیجاری به فعالیت می‌پردازند که خوشبختانه اقدامات خوبی برای ارتقای زیرساخت‌های اداری در این شهرستان انجام‌شده است.

منتظری ادامه داد: قطعاً تجمیع ادارات در یک سایت و مجتمع اداری می‌تواند خدمت بزرگی به مردم باشد که امیدواریم هر چه زودتر زمینه تحقق آن فراهم شود.

مسعود مرسل پور فرماندار قرچک نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت راه‌اندازی مجتمع ادارات در قرچک اظهار داشت: راه‌اندازی مجتمع ادارات در قرچک مراحل قانونی خود را طی می‌کند.

وی افزود: در این زمینه رایزنی‌های لازم با شورای اسلامی شهر قرچک انجام‌شده و اکنون این موضوع در شورای شهر مطرح است.

مرسل پور ادامه داد: این موضوع با جدیت از سوی دستگاه اجرایی دنبال می‌شود و امیدواریم هر چه زودتر به نتیجه برسد.

خبرنگار: سید محمدحسن محمودی