جدال سخت منصوری قرچک مقابل گیتی پسند

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیستم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور در حالی روز جمعه در شهرهای مختلف کشور پیگیری می شود که در یکی از دیدارهای مهم این هفته، تیم گیتی پسند و شهید منصوری قرچک به مصاف یکدیگر می روند.

تیم شهید منصوری قرچک اگر چه در دو سه فصل گذشته همواره جز مدعیان کسب عنوان قهرمانی لیگ بود و حتی به مقام قهرمانی کشور نیز رسیده، اما در این فصل از رقابت ها، نمایش پر فراز و نشیبی را از خود نشان داده است.

نماینده فوتسال قرچک در هفته نوزدهم لیگ برتر در حالی که نیاز مبرمی به پیروزی در خانه داشت، مقابل مقاومت البرز به تساوی رسید و نتوانست دو امتیاز حساس این جدال را کسب کند، به همین خاطر در مسابقه با گیتی پسند به دنبال کسب سه امتیاز بازی است.

تیم شهید منصوری قرچک تا پایان هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور با کسب ۲۱ امتیاز از ۱۹ بازی، در رده نهم جدول ۱۴ تیمی مسابقات قرار دارد و تلاش می کند تا در بازی های پیش رو، جایگاه خود را در جدول بهبود ببخشد.

در نقطه مقابل تیم گیتی پسند از تیم های مدعی این فصل لیگ برتر است و اگر چه در هفته نوزدهم مقابل مس سونگون شکست را پذیرا شده اما تنها سه امتیاز با صدر جدول فاصله دارد و تلاش می کند تا با برتری مقابل نماینده فوتسال قرچک به صدر جدول نزدیک تر شود.