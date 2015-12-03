رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران پلدختر معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، طی مراسمی ظهر امروز پنج شنبه با حضور مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان، امام جمعه و فرماندار پلدختر، رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان پلدختر معرفی شد.

امام جمعه پلدختر در این مراسم خدمت به خانواده شهدا را افتخار بزرگی دانست و اظهار داشت: شهدا برای رضای خدا، قرآن، دفاع از اسلام و ارزش ها جان خود را در طبق اخلاص نهادند و خداوند بهترین پاداش ها که همانا بهشت رضوان بوده به آنها عنایت کرده است.

لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه

حجت الاسلام محمد سوری بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و خدمت رسانی به خانواده شهدا تاکید کرد و افزود: خدمت رسانی به خانواده شهدا و ایثارگران که سرمایه های معنوی انقلاب هستند افتخار و یک وظیفه همگانی و عبادت است.

وی گفت: عزت، عظمت، اقتدار و امنیت امروز نظام اسلامی مرهون مجاهدت ها و ایثارگری های شهیدان و صبر و استقامت خانواده شهدا و ایثارگران است.

امام جمعه پلدختر افزود: آنچه که حرف اول را می زند و انسان را ماندگار می کند خدمت است و بنیاد شهید یکی از نهاد های برجسته نظام اسلامی است که اقدامات ارزشمند و با برکتی انجام داده است.

تکریم شهیدان تکریم ایثار و اخلاص است

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان نیز در ان مراسم با بیان این که ترویج فرهنگ ایثار و شهادت هدف بنیاد شهید و امور ایثارگران است گفت: جابجایی افراد در سمت های دولتی امری عادی محسوب می شود و بنیاد شهید متعلق به مقام معظم رهبری است و در اجرای سیاست های مقام معظم رهبری و دولت گام بر می دارد.

مراد روشنی با بیان این که به فرموده مقام معظم رهبری تکریم شهیدان تکریم ایثار و اخلاص است افزود: بنیاد شهید و امور ایثارگران متعلق به شخصی خاصی نیست و هدف این نهاد رضایت خانواده شهدا و ایثارگران است.

فرماندار پلدختر نیز در این مراسم طی سخنانی اظهار داشت: خدمت به خانواده شهدا و ایثارگران اقدامی فرهنگی و ارزشمند است و باید تلاش کنیم مشکلات خانواده شهدا را مورد رسیدگی قرار دهیم و به هر نحو ممکن خدمات مطلوب و شایسته ای به این قشر از جامعه ارائه دهیم.

فریدون کاوه رئیس بنیاد شهید پلدختر شد

نورالدین درمنان افزود: کسی که مسئولیتی را دارد وقتی مسئولیت از او گرفته و سلب می شود باری از دوش او بر داشته می شود و خدمت در نظام جمهوری اسلامی در هر جا که باشد ارزشمند است.

بنا بر این گزارش، در این مراسم فریدون کاوه به عنوان رئیس جدید بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان پلدختر معرفی و از خدمات و تلاش های هفت ساله غلام علی محمودوند رئیس قبلی این نهاد تقدیر شد.

فریدون کاوه دارای ۱۹ سال خدمت در بنیاد شهید و آخرین سمت وی رئیس مسکن اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان لرستان بوده است.