به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حسن مصلح در بازدید از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران دشتستان، با تأکید بر جایگاه والای خانواده معظم شهدا اظهار داشت: خدمت به خانواده شهدا، خدمت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون پاک شهیدانی است که عزت، امنیت و استقلال امروز کشور مرهون ایثار آنان است.

امام جمعه دشتستان افزود: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دینی، انقلابی و ملی است و باید با نگاه جهادی و احترام ویژه دنبال شود.



در پایان این مراسم، امام جمعه دشتستان از تلاش‌های قلی‌زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کرد و به پاس خدمات انجام شده، لوح تقدیری به رئیس بنیاد شهید و جمعی از کارکنان این مجموعه اهدا شد.

