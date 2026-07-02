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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۸

امام جمعه دشتستان: خدمت به خانواده شهدا پاسداشت ارزش‌های انقلاب است

امام جمعه دشتستان: خدمت به خانواده شهدا پاسداشت ارزش‌های انقلاب است

بوشهر- امام جمعه دشتستان گفت: خدمت به خانواده شهدا، پاسداشت ارزش‌های انقلاب و خون شهیدان است.

به گزارش خبرنگار مهر،حجت‌الاسلام حسن مصلح در بازدید از اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران دشتستان، با تأکید بر جایگاه والای خانواده معظم شهدا اظهار داشت: خدمت به خانواده شهدا، خدمت به ارزش‌های انقلاب اسلامی و پاسداشت خون پاک شهیدانی است که عزت، امنیت و استقلال امروز کشور مرهون ایثار آنان است.

امام جمعه دشتستان افزود: تکریم خانواده‌های شهدا وظیفه‌ای دینی، انقلابی و ملی است و باید با نگاه جهادی و احترام ویژه دنبال شود.

در پایان این مراسم، امام جمعه دشتستان از تلاش‌های قلی‌زاده رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان و همکاران ایشان تقدیر و تشکر کرد و به پاس خدمات انجام شده، لوح تقدیری به رئیس بنیاد شهید و جمعی از کارکنان این مجموعه اهدا شد.

کد مطلب 6877407

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