وحدت مهمترین اصل دین اسلام/نگاه غربی ها به زن ابزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا عبدالرحمان خدایی ظهر امروز در خطبه های نماز جمعه سنندج که در مسجد جامع این شهر اقامه شد، اظهار داشت: وحدت مهمترین اصل در دین مبین اسلام است و به همین دلیل همه ما عنوان مسلمان باید در راستای رسیدن به وحدت و همدلی بیشتر در جامعه تلاش کنیم.

وی با اشاره به رسالت مردم مسلمان برای وحدت و همدلی بیشتر در جامعه، بیان کرد: در عصری که دشمن از هر ابزاری برای تفرقه و اختلاف در جامعه بهره برداری می کند ما وظیفه داریم با هدف خنثی کردن توطئه های دشمن در راستای وحدت بیشتر تلاش و جدیت داشته باشیم.

امام جمعه سنندج و نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشار به وحدت موجود در کشور، یادآور شد: اتحاد و همبستگی امروز ملت ایران موجب شده در برابر تمام دشمنان و تهدیدات آنها به بهترین شیوه مقابله و پله‌های رشد و پیشرفت را یکی پس از دیگری طی کنیم و بدون ک با ادامه این روند هر روز بر اقتدار و عظمت نظام اسلامی افزوده می شود.

وی از رهبر معظم انقلاب نیز به عنوان ستون و خیمه اصلی نظام اسلامی نام برد و گفت: امروز تاثیرگذاری رهبر معظم انقلاب تاثیرگذاری جهانی است و در بسیاری از کشورهای جهان حرف و سخنش تاثیر گذار است و ما باید به وجود معظم له افتخار کنیم.

ماموستا خدایی در بخش دیگری از سخنان خود در خطبه های امروز نماز جمعه سنندج به نگاه ابزاری غربی ها به زنان و بانوان اشاره کرد و یادآور شد: غربی ها از زنان به عنوان یک ابزار اقتصادی بهره برداری می کنند و این رویکرد کاملا در مغایرت با آموزه های دینی و اسلامی ماست.

وی با بیان اینکه اسلام احترام خاصی برای بانوان قائل است و آنها در آموزه های دینی ما دارای جایگاهی رفیع هستند، گفت: در هیچ دین و آئینی ارزش‌گذاری به جایگاه بانوان به اندازه دین اسلام نبوده است و امروز بانوان ما باید به شان و جایگاه خود در آموزه های دینی افتخار کنند.

امام جمعه سنندج با اشاره به اینکه تا قبل از درخشش نور اسلام بر جهان هستی به دنیا آوردن فرزند دختر برای خانواده‌ها ننگ بوده است، بیان کرد: در دوران جاهلیت زنان مورد بغض و غضب بودند و اگر خانواده‌ای فرزند دختر به دنیا می‌آورد آن را زنده به گور می‌کرد.

وی با اشار به اینکه آموزه های دینی و اسلامی ما عزت و افتخار به زنان بخشید، اظهار داشت: تا قبل از ورود دین اسلام زنان هیج جایگاهی نداشته و حتی از حق زندگی هم محروم بودند ولی دین مبین اسلام تمامی حقوق از دست رفته آنها را احیا کرد و امروز زنان در کشور اسلامی ما دارای جایگاه و منزلت هستند.

ماموستا خدایی همچنین به موضوع امنیت در کشورمان اشاره کرد و افزود: امروز به برکت انقلاب اسلامی، کشور ما در امنیت و رفاه به سر می برد و بدون شک این امنیت مرهون حضور مردم در صحنه است.

وی با اشاره به اینکه امروز ایران اسلامی به الگویی برای سایر جهان تبدیل شده است، یادآور شد: امیدواریم که در سایه حضور مردم در صحنه هر روز شاهد اهتزار پرچم نظام اسلامی در عرصه های مختلف جهانی باشیم.