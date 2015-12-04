نقض آشکار حقوق بشرتوسط استکبار جهانی/ اربعین نشانی از اقتدار شیعه

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد شاهچراغی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه سمنان اشاره ای به اتفاقات سطح بین الملل و خصوصا منطقه خاورمیانه داشت و تصریح کرد: کشورهایی که تا به امروز داعش را حمایت کرده و آن را زیر پروبال خود پرورش دادند اکنون گرفتار این گروه جنایتکار شده اند.

وی نقض آشکار حقوق بشر توسط کشورهای غربی در جای جای دنیا را متذکر شد و افزود: مگر ملت مظلوم فلسطین که سالها توسط صهیونیست ها به خاک و خون کشیده می شوند و یا مردم سوریه بشر نیستند که هیچ صدایی از گلوی سازمان ملل و دیگر نهادها و کشورهای داعیه دار حقوق بشر در نمی آید.

عضو مجلس خبرگان رهبری همچنین با تبیین راهبردهای ظالمانه سردمداران استکبار جهانی در حق ملت های مسلمان، گفت: آنها در طی بالغ بر ۳۰ سال اخیر همواره با یک دروغ بزرگ سعی دارند تا ایران اسلامی را ناقض حقوق بشر معرفی کنند در حالی که نمی توانند حقوق ابتدایی شهروندان خود را تامین کنند و همواره آن را زیر پا می گذارند و خود ناقض حقوق بشر هستند.

آیت الله شاهچراغی مهمترین شاخصه ملت بزرگ ایران اسلامی را استکبار ستیزی دانست و گفت: حمایت از فلسطین و سوریه در برابر ظلم و جور کشورهای حامی استکبار نیز در این راستا است.

وی همچنین اشاره ای نیز به راهپیمایی ۲۶ میلیون نفری عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) در اربعین سالجاری داشت و تصریح کرد: ۵۰ کشور جهان در این آیین معنوی و بسیار باشکوه و تاریخی مشارکت داشتند.

خطیب جمعه سمنان با تأکید بر اینکه عشق و دلدادگی به اباعبدالله الحسین (ع) کمرنگ شدنی نیست، گفت: حضور میلیونی مردم در راهپیمایی و عزاداری روز اربعین که هرسال پرشورتر برگزار می‌شود از همین امر نشات گرفته است.

آیت الله شاهچراغی هیهات من الذله و تبعیت از آرمان سیدالشهدا (ع) را یکی از مهمترین شاخصه های شیعه دانست و افزود: راهپیمایی اربعین حسینی بدون آنکه اتفاقی برای زائران بیافتد نشان از همدلی و همزبانی شیعیان است و این امر باعث یأس دشمنان شده است.

وی همچنین در خاتمه اشاره ای نیز به نامه اخیر مقام معظم رهبری به جوانان غرب برای بیدار کردن وجدان دست‌نخورده آنان داشت و افزود: این نامه که از سنخ نامه‌های انبیا و بسیار ارزشمند بود، نکات قابل توجهی را متذکر شد که اوج درایت رهبری را نشان می دهد و باید به آن توجه داشت.