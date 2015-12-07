به گزارش خبرگزاری مهر، «کابوس هایی در مضرات دخانیات» که بر اساس «مضرات دخانیات» آنتوان چخوف نگارش و طراحی شده است پیش از این در جشنواره بین المللی نمایش عروسکی تهران - مبارک اجرا و به عنوان اثر برگزیده جشنواره معرفی شد.

افسانه زمانی سرپرست گروه تئاتر آرین که سال گذشته نمایش کمدی «مَلی» را در خانه موزه استاد انتظامی کارگردانی کرد درباره شیوه اجرایی این نمایش عنوان کرد که با رویکرد به کارگیری اشیا که مفهومی مدرن از نمایش عروسکی ارائه می دهد مضرات دخانیات چخوف را اجرا می کند. در این طراحی تازه اشیا به مثابه خاطرات، آرزوها و کابوس های شخصیت اصلی نمایش جان می گیرند تا تاکیدی بر نگاه روان شناسانه ی چخوف باشند.

نمایش «کابوس هایی در مضرات دخانیات» با بازی فرزین محدث از ۲۲ آذرماه هر روز ساعت ۱۸ در تماشاخانه استاد انتظامی خانه هنرمندان ایران روی صحنه می رود.