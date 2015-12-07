به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ۲۰۴ نفر از نمایندگان مجلس در نامهای یادآور شدند که مراسم اربعین، عظمت و شکوه جهانی اسلام را به نمایش گذاشت.
در این نامه آمده است، حضور پرشور میلیونها نفر از مردان، زنان و کودکان امت اسلامی و ارادتمندان اهل بیت(ع) در این مراسم وحدت امت اسلامی را فریاد نمود. امنیت غرورآفرین، مهماننوازی ناشی از عشق و محبت مردم عراق و تلاش تحسین برانگیز مردم کشور عراق مایه افتخار ملت مسلمان و پیرو مکتب اهل بیت(ع) است.
لازم میدانیم از برنامهریزی منظم تمام دستگاههای اجرایی، نظامی و انتظامی به ویژه ستاد اربعین، ستاد عتبات عالیات و حج و زیارت تقدیر و تشکر نماییم.
نظر شما