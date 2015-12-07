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۱۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۱۲

تقدیر ۲۰۴ نماینده مجلس از مهمان‌نوازی ملت عراق در مراسم اربعین

تقدیر ۲۰۴ نماینده مجلس از مهمان‌نوازی ملت عراق در مراسم اربعین

۲۰۴ نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای ضمن تاکید بر نمایش شکوه جهان اسلام و وحدت در مراسم اربعین از مهمان‌نوازی مردم عراق تقدیر و تشکر کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی ۲۰۴ نفر از نمایندگان مجلس در نامه‌ای یادآور شدند که مراسم اربعین، عظمت و شکوه جهانی اسلام را به نمایش گذاشت.

در این نامه آمده است، حضور پرشور میلیون‌ها نفر از مردان، زنان و کودکان امت اسلامی و ارادتمندان اهل بیت(ع) در این مراسم وحدت امت اسلامی را فریاد نمود. امنیت غرورآفرین، مهمان‌نوازی ناشی از عشق و محبت مردم عراق و تلاش تحسین برانگیز مردم کشور عراق مایه افتخار ملت مسلمان و پیرو مکتب اهل بیت(ع) است.

لازم می‌دانیم از برنامه‌ریزی منظم تمام دستگاه‌های اجرایی، نظامی و انتظامی به ویژه ستاد اربعین، ستاد عتبات عالیات و حج و زیارت تقدیر و تشکر نماییم.

کد مطلب 2993496

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