تأمین امنیت زائران اربعین با حضور قاضی کشیک ویژه در ری

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش قاسمی، در حاشیه راهپیمایی جاماندگان اربعین، با اشاره به حضور پرشور مردم در مراسم اربعین حسینی در جوار حرم حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)، اظهار داشت: همانند سال‌های گذشته، مردم مؤمن و انقلابی ری با شور و حال خاصی در این مراسم شرکت کرده‌اند که این امر نشان‌دهنده عمق دلدادگی و وابستگی آنان به فرهنگ عاشورا، انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی است.

وی افزود: خوشبختانه با برنامه‌ریزی دقیق نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و امنیتی، تدابیر لازم برای تأمین امنیت زائران و شهروندان در این ایام اندیشیده شده است.

قاسمی در ادامه گفت: دستگاه قضائی نیز در راستای ایفای نقش حمایتی و صیانت از امنیت عمومی، قاضی کشیک ویژه‌ای را برای روز اربعین در نظر گرفته است تا در صورت بروز هرگونه مشکل احتمالی، بتواند به سرعت دستورات قضائی لازم را صادر کرده و روند رسیدگی را تسهیل کند.

رئیس دادگستری ری در پایان خاطرنشان کرد: حضور آگاهانه و پرشور مردم در چنین مراسمی، نشان‌دهنده تداوم راه شهدای کربلا و پایبندی عمیق ملت ایران به ارزش‌های دینی و انقلابی است.