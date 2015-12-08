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۱۷ آذر ۱۳۹۴، ۱۲:۳۷

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی قزوین:

۹۵ درصد عملیات کاشت غلات در استان قزوین انجام شد

۹۵ درصد عملیات کاشت غلات در استان قزوین انجام شد

قزوین- معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: از ابتدای فصل کاشت تاکنون بیش از ۹۵ درصد کشت محصولات پاییزه در مزارع کشاورزی استان انجام شده است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی علی اکبری با بیان این مطلب افزود: از این میزان تاکنون 50 هزار هکتار به زیر کشت محصول گندم آبی،90 هزار هکتار به زیر کشت گندم دیم و دو هزار و 145 هکتار به زیرکشت محصول کلزا رفته است.

اکبری بیان کرد: همچنین بیش از 25 هزار و 566 هکتار به زیرکشت محصول جو آبی و سه هزار و 433 هکتار به زیر کشت جو دیم رفته است.

وی تصریح کرد: در سال زراعی جاری نیز حدود 27 هزار و 430 هکتار به  اصلاح، جایگزینی و کشت محصول  یونجه اختصاص داده شده است.

کد مطلب 2994486

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