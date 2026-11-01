دستگیری ۲ سارق و ۲ مالخر در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ شهرام طولابی نژاد اظهار کرد: در پی اعلام شکایت‌هایی به کلانتری ۱۸ جورقان مبنی بر سرقت از باغات منطقه شناسایی و دستگیری سارق یا سارقان به صورت ویژه در دستور کار ماموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: با پیگیری‌های تخصصی و رصدهای پلیسی ماموران موفق شدند سارق را در روستای «شورین» شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر کنند و متهم در تحقیقات اولیه به بزه انتسابی از جمله سرقت ۱۲۰ متر کابل برق فشارقوی اعتراف کرد که پس از کشف اموال اقلام مسروقه به شاکی تحویل و متهم برای سیر مراحل قانونی به دادسرا اعزام شد.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان همچنین در تشریح پرونده‌ای دیگر از دستگیری یک سارق و ۲ مالخر در حوزه کلانتری ۱۱ شکریه خبر داد و گفت: به دنبال وقوع سرقت از ساختمان‌های نیمه‌کاره در این محدوده ماموران تحقیقات همه جانبه‌ای را آغاز کردند که با کار اطلاعاتی سارق مورد نظر که پیش تر در زندان به سر می‌برد، شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی تحویل کلانتری شد.

سرهنگ طولابی نژاد ادامه داد: متهم در بازجویی‌های فنی به سرقت اقلامی نظیر موتور آب و انواع سیم برق و مخابراتی اعتراف کرد و اقلام مسروقه را به ۲ مالخر فروخته بود که با هدایت پلیس هر ۲ مالخر نیز دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی روانه زندان شدند.

وی با هشدار به شهروندان در خصوص رعایت نکات ایمنی، به شهروندان بیان کرد: شهروندان از خرید سیم و کابل‌های فاقد فاکتور با قیمت نامتعارف از دست فروشان و افراد ناشناس خودداری کنند چراکه خرید مال مسروقه خود جرمی مستقل محسوب می‌شود.

فرمانده انتظامی شهرستان همدان افزود: همچنین شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک مراتب را بلافاصله از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.