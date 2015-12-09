به گزارش خبرنگار مهر، امیر احمدرضا پوردستان در حاشیه مراسم تشییع ۶ تن از شهدای دفاع مقدس که صبح امروز در ستاد نیروی زمینی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران در خصوص رزمایش ضدتروریستی که در روزهای آتی برگزار خواهد شد، گفت: با توجه به تهدیداتی که ما پیش رو داریم و این تهدیدات عمدتا در فضای جنگ‌های نیابتی بوده و گروهک‌های تروریستی تکفیری بازیگران این صحنه هستند، نیروی زمینی با توجه به نیروهای واکنش سریع و نیروی مخصوصی که دارد، رزمایشی واکنش سریع را پیش‌بینی کرده است.

وی افزود: این رزمایش در پایان این ماه یا ابتدای ماه آینده در منطقه اطراف تهران با نام رزمایش ضد تروریست و واکنش سریع و رهایی گروگان انجام می‌شود.

امیر پوردستان با بیان اینکه صحبتی با دوستان نیروی انتظامی داشته‌ام که این رزمایش به صورت مشترک بین نیروی زمینی و ناجا انجام شود، ادامه داد: در این صورت ما می‌توانیم بخشی از قدرت و توان سربازان ولایتمدار جمهوری اسلامی ایران را نشان دهیم.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه نیروی زمینی چه تجهیزاتی از روسیه خریداری خواهد کرد، گفت: روابط بسیار خوبی با دولت روسیه برقرار شده و سامانه اس ۳۰۰ که سالها مشکل داشت، در حال تحویل است.

فرمانده نیروی زمینی ارتش افزود: بحث خرید تانک T۹۰ را در دستور کار داریم و با توجه به گسترش مناسبات، قطعا خریدهای ما در حوزه تجهیزات از روسیه بیشتر خواهد شد.

امیرپوردستان در خصوص ادامه شناسایی شهدا از طریق DNA در ارتش، گفت: با کار خوبی که از طریق ستاد کل نیروهای مسلح در حال انجام است و آزمایش DNA که از شهدا و خانواده شهدا گرفته می‌شود، امروز ۱۰ تن از شهدا شناسایی شده‌اند که در ستاد نزاجا شاهد تشییع ۶ تن از آنها بودیم.

وی با بیان اینکه پیکر مطهر ۴ تن از این شهدا به خانواده آنها داده شده است، ادامه داد: این مرحله ادامه دارد و هر زمانی که پیکری شناسایی می‌شود، آزمایش DNA گرفته خواهد شد و با توجه به اطلاعاتی که در ستاد کل نیروهای مسلح وجود دارد، خانواده وی مشخص شده و تحویل داده می‌شود.