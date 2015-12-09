سالیانه ۶۴۴ تن عسل در استان قزوین تولید می شود

مصطفی افشار نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: یک هزارو ۵۹۰ نفر زنبوردار در استان فعالیت دارند که ۶۴۴ تن با میانگین تولید ۷.۵ کیلوگرم عسل تولید می کنند.

وی بیان کرد: بر اساس آخرین آمارگیری از زنبورستان های استان قزوین که همزمان با سراسر کشور در مهر ماه سالجاری انجام شد، ۸۷ هزار و ۸۲۲ کلنی زنبور عسل در استان وجود دارد.

افشار نژاد اظهار داشت: از این میزان عسل تولیدی در استان ۴۲۵ هزار و ۴۸۵ کیلوگرم شهرستان قزوین، ۵۴ هزارو ۶۳۱ کیلوگرم آبیک، ۱۹ هزارو ۱۱۹ کیلوگرم البرز، ۲۰ هزار و ۷۹۷ کیلوگرم تاکستان، ۶۹ هزارو ۳۲۷ کیلوگرم بوئین زهرا و ۵۴ هزارو ۳۰ کیلوگرم عسل در شهرستان آوج تولید می شود.

وی تعداد کلنی های موجود در سطح شهرستانها را به ترتیب ۴۷ هزارو ۵۹۵ قزوین، ۱۰ هزارو ۷۸۲ آبیک، چهار هزارو ۵۹ البرز، پنج هزارو ۱۰۰ تاکستان، ۱۰ هزارو ۴۸۲ بوئین زهرا و ۹ هزارو ۸۰۴ شهرستان آوج برآورد کرد.

افشار نژاد خاطر نشان کرد: از ۱۵۹۰ نفر زنبور دار استان، ۹۳۴ نفر قزوین، ۱۳۸ نفر آبیک، ۶۲ نفر البرز، ۱۷۱ نفر تاکستان، ۱۱۹ نفر بوئین زهرا و ۱۶۶ نفر در شهرستان آوج فعالیت دارند.

مجری مسئول طرح تولید عسل استان خاطر نشان کرد: با توجه به نقش زنبور عسل در افزایش محصولات کشاورزی، برآورد تولید عسل و سایر فرآورده های زنبور عسل، مشخص شدن رتبه زنبور داری در سطح کشور و در راستای برنامه ریزی در جهت ارتقا صنعت زنبور داری استان، آمار گیری از زنبورستانهای استان در مهر ماه سال جاری انجام شد.

افشار نژاد اضافه کرد: این سرشماری توسط ۳۰ نفر از کارشناسان مراکز خدمات جهاد کشاورزی استان با نظارت مستقیم روسای مراکز و مدیران جهاد کشاورزی شهرستان ها و روسای ادارات امور دام شهرستانها و مدیریت طیور و معاونت بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان اجرا شد.

وی اظهار امیدواری کرد: با برنامه ریزی مناسب و بکارگیری روشهای نوین بتوان در راستای توسعه صنعت زنبور داری و رشد و شکوفایی بیشتر بخش کشاورزی گامهای موثری برداریم.