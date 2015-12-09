به گزارش خبرنگار مهر، مجید خدابخش در جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت با بیان اینکه نفت مغان سابقه نیم قرن داشته و حتی دره ای به نام «قر دره سی» در این منطقه نامگذاری شده است، افزود: با پیگیری های صورت گرفته استخراج نفت مغان در اولویت وزارت نفت است.

وی افزود: پیش از این شرکتی از کرواسی مطالعاتی را در منطقه انجام داده که این شرکت با شرکت نفت قرارداد دارد که معلق است و با فعال سازی آن می توان از ظرفیت همین شرکت برای استخراج نفت استفاده کرد.

خدابخش در خصوص وضعیت منطقه آزاد تجاری نیز با بیان اینکه تصویب آن در کمیسیون اقتصادی مورد تائید قرار گرفته و برای تائید مجلس نیازمند دو سوم آرا بود، اضافه کرد: با وجود اینکه آرا حاصل شد به دلیل اخطار نماینده مردم تهران آقای توکلی قرار شد توسط دولت مورد بررسی قرار گیرد و مجددا طرح شود.

وی افزود: این اخطار به دلیل صرفا منطقه آزاد اردبیل نبود و به همراه آن ۴۰ منطقه ویژه اقتصادی نیز در دستور بررسی بود که چون مناطق ویژه معافیت مالیاتی دارد و درآمد دولت کاهش می یابد و اگر طرح بار مالی داشته باشد شورای نگهبان آن را رد می کند، قرار شد با پیگیری دولت مجددا طرح شود.

استاندار اردبیل به کسب رتبه نخست اردبیل در سه ماهه آخر سال ۹۳ و سه ماهه اول سال جاری در بهبود فضای کسب و کار اشاره کرد و متذکر شد: آن ها که می گویند با بهبود فضای کسب و کار باید بیکاری کاهش یابد، باید توجه داشته باشند این موضوع ارتباطی به بیکاری ندارد.

خدابخش در خصوص مشکل تعمیر دستگاه ایکس ری در گمرک نیز برای اختصاص علی الحساب ۲۰۰ میلیون ریال برای تعمیر تا زمان تخصیص اعتبار گمرک استان قول مساعد داد.

کاهش صادرات چمدانی اردبیل

در این جلسه رئیس صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل نیز با اشاره به برخی مشکلات در گمرک استان از جمله نبود دستگاه ایکس ری خواستار رفع آن شد.

سید حامد عاملی گفت: صادرات چمدانی استان کاهش یافته و از جمله راهکارهای افزایش آن تسهیل خروج کالا است و در عین حال طرح هایی در کارگروه توسعه صادرات استان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه دستگاه ایکس ری برای گمرک اهمیت ویژه دارد، افزود: بر اساس پیگیری از حمل و نقل و گمرک اساسا باید این دستگاه توسط گمرک تهیه شود و لازم است در این خصوص اهتمام داشته باشند.

همچنین نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل نیز کاهش ۶۲ درصدی صادرات چمدانی را قابل توجه دانست و افزود: سال گذشته صادرات چمدانی ۱۲ میلیون دلار بود و امسال به ۲.۷ میلیون دلار رسیده است.

بهروز پورسلیمان با بیان اینکه به منظور بهبود صادرات دستور ساماندهی و مدیریت مبانی ورودی و خروجی داده شده بود، افزود: این طرح یک ساله بود و به صورت پایلوت فقط در گمرک بیله سوار اجرا شد و لازم است تداوم یابد.

وی همچنین به احصا ۱۴ مورد قانون مزاحم تولید با همکاری دستگاه های اجرایی استان اشاره و تاکید کرد: تمامی این قوانین به تهران گزارش شده است.

نایب رئیس اتاق بازرگانی استان در خصوص ماده ۱۹ قانون بهبود کسب و کار نیز به دستور تبدیل پایگاه ملی مناقصات به پایگاه جامع معاملات اشاره کرد و متذکر شد: این مهم نیازمند پیگیری است تا با هدف شفاف سازی معاملات و جلوگیری از رانت اجرایی شود.