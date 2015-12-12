https://mehrnews.com/xxvwm ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۳:۳۲ کد مطلب 2997640 اخبار کوتاه بین الملل اخبار کوتاه بین الملل ۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۳:۳۲ نیم میلیون نفر طومار ممنوعیت سفر ترامپ به انگلیس را امضا کردند شمار امضاهای طومار درخواست ممنوعیت ورود دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در پایگاه اینترنتی مجلس انگلیس از نیم میلیون نفر فراتر رفت. . کد مطلب 2997640 کپی شد مطالب مرتبط ترامپ اجازه سخنرانی در مجلس عوام را ندارد سفر ترامپ به انگلیس به تعویق افتاد دفتر نخست وزیر انگلیس تعویق سفر ترامپ به لندن را نادرست خواند برچسبها انگلیس دونالد ترامپ
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