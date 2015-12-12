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۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۳:۳۲

نیم میلیون نفر طومار ممنوعیت سفر ترامپ به انگلیس را امضا کردند

شمار امضاهای طومار درخواست ممنوعیت ورود دونالد ترامپ، نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، در پایگاه اینترنتی مجلس انگلیس از نیم میلیون نفر فراتر رفت.

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کد مطلب 2997640

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