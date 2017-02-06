ترامپ اجازه سخنرانی در مجلس عوام را ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، رئیس مجلس عوام انگلیس اعلام کرد که پارلمان این کشور اجازه نمی دهد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در سفر خود به لندن در این مکان حاضر شده و به ایراد سخنرانی بپردازد.

«جان برکو» (John Bercow) رئیس مجلس عوام انگلیس با اعلام این خبر گفت که «به شدت مخالف» سخنرانی ترامپ در مجلس عوام بوده و «دعوت از وی حقّ مسلمی» برای حضور در پارلمان نیست؛ بلکه «افتخاری کسب شده» به شمار می آید.

وی خطاب به نمایندگان در این باره گفت: حتی پیش از اعلام ممنوعیت های مهاجرتی وی نیز، من به شدت مخالف سخنرانی ترامپ در «وِست مینیسترهال» بودم.

رئیس مجلس عوام انگلیس ادامه داد: اما پس از دستور او درباره محدودیت های مهاجرتی اش، اکنون بیش از گذشته با سخنرانی وی در پارلمان مخالف هستم.

ایندیپندنت تصریح کرد: هنگامی که «جان برکو» رئیس مجلس عوام انگلیس از عدم صدور مجوز برای سخنرانی ترامپ در پارلمان صحبت می کرد، نمایندگان به صورت هم زمان به دست زدن برای او مبادرت کردند.