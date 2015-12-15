ارکستر موسیقی معاصر پارس در شیراز به روی صحنه می رود

به گزارش خبرنگار مهر، این ارکستر در اجرای خود قطعاتی از علی رادمان که با رویکرد موسیقی معاصر و ملهم از موسیقی ایرانی نوشته و تنظیم شده است، اجرا می‌کند. این اجرا با نام «هشتگاه» شامل ۵ قطعه موسیقی معاصر است.

نام این اجرا هم‌نام با یکی از قطعات این کنسرت است که دارای هشت بخش بوده و با تغییر روایت و اجرای شعر نو در مقام‌های موسیقی ایرانی معرفی شده است.

این برنامه شامل چهار قطعه ارکسترال همراه با خواننده و بخش الکترونیک و همچنین یک قطعه با مضمون روایی برای پنج ساز است. در این برنامه که به رهبری علی رادمان اجرا خواهد شد، امیر زارع ( آواز) و روزبه رحیمی ( تکنواز سنتور و سه تار) نیز همکاری خواهند داشت.

ارکستر معاصر پارس روز سه‌شنبه ۲۴ آذرماه ۹۴ از ساعت ۲۱:۳۰ در تالار وحدت تهران و سپس روز جمعه ۴ دی‌ماه سال جاری در تالار احسان شیراز به روی صحنه خواهد رفت.

این ارکستر از سال ۱۳۹۰ با هدف ترویج و گسترش موسیقی معاصر در کشور راه‌اندازی شده است و اجراهای آن به آثاری از این نوع موسیقی اختصاص دارد.

این در حالیست که «رسیتال پیانو» لیلا رمضان پنجشنبه ۲۶ آذرماه ۱۳۹۴ ساعت ۲۰ در تالار حافظ شیراز برگزار می شود.

در این کنسرت آثاری از آهنگسازان برجسته ایرانی همچون مرتضی حنانه، فوزیه مجد، هرمز فرهت، علیرضا مشایخی، محمدرضا درویشی، ایرج صهبایی، مهران روحانی و بهزاد رنجبران نواخته خواهد شد.