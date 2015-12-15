آغاز طرح بیمه ازدواج و طلاق جوانان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رستمی در مراسم امضای تفاهمنامه وزارت ورزش و جوانان با بیمه ایران با اشاره به اینکه فضای جوانان در طی سالهای گذشته ناشناخته مانده است، گفت: باید تلاش کنیم موضوع جوانان از رکود خارج شود.
وی افزود: فروکش کردن سرمایه اجتماعی در جامعه ایران به ویژه در میان جوانان یک اتفاق ناگوار است و تاکید همه مسئولان به خصوص رهبر معظم انقلاب بر کاهش آسیبهای اجتماعی، نشان دهنده اهمیت این موضوع است.
معاون ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش با تاکید بر اینکه بحث امید نسبت به آینده، زندگی، اشتغال و ازدواج جوانان از مولفههای اصلی در سرمایه اجتماعی است اضافه کرد: امید به آینده علاوه بر گفتمانهای فرهنگی، نیازمند اقدامات اجرایی و عملیاتی روشن است تا نمایانگر حرکتی امیدبخش برای جوانان باشد.
وی با اشاره به امضای تفاهمنامه با بمیه ایران گفت: بیمه یک سرمایهگذاری برای آینده است که امید و نشاط را برای جوانان به همراه دارد. توجه به موضع بیمه در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و شغلی میتواند سرمایه اجتماعی و اعتماد را در جامعه جوان ارتقا دهد زیرا جوان امروز نسبت به خود، روابط و نظام اجتماعی حاکم دچار بی اعتمادی است و تفاهم نامه امروز، در جهت افزایش اعتماد اجتماعی برنامهریزی شده است.
رستمی اضافه کرد: میخواهیم در مرحله اول این تفاهم نامه، اقداماتی انجام دهیم که جوان از ازدواج و فرزندآوری و ورود به شغل و فراغت سالم نترسد و گریزان نباشد.
وی با تاکید بر اینکه نخستین و مهمترین بحث امروز جوانان، ازدواج و مساله طلاق است، ادامه داد: به طور میانگین هر سال، ۷۵۰ هزار ازدواج در کشور ثبت میشود در حالی که جمعیت جوانان در سن ازدواج بیش از ۱۰ میلیون نفر است و به همین منظور بسته نخست از طرح حمایتی بیمه جوانان به موضوع ازدواج اختصاص یافته است تا موجب افزایش ازدواج و تعالی خانواده شود.
معاون ساماندهی امور جوانان با اشاره به اینکه ازدواج آگاهانه نیاز به آموزش و مشاوره دارد، افزود: در این بیمه نامه موضوع مشاوره پیش از ازدواج، اشتغال، مراسم عروسی، جهیزیه و مسکن مورد توجه قرار گرفته است به طوری که در فرآیند ازدواج و طلاق و حتی فوت ممکن است خسارتهایی به زوجین وارد شود که این بیمه نامه خسارتهای احتمالی را جبران خواهد کرد.
رستمی گفت: در مراحل بعدی این تفاهمنامه بیمه تحصیل، فراغت و تفریح و اشتغال نیز پیشبینی شده است زیرا یکی از معضلات امروز جوانان نبود فضای تخلیه هیجانات است که این بیمهنامه میتواند تضمینی برای ایجاد فضای فراغت و تفریح برای جوانان باشد.
وی با اشاره به اینکه پس از اجرایی شدن این بیمه نامه هر شش ماه یکبار گزارش اجرای آن به اطلاع جوانان و جامعه خواهد رسید افزود: محدودیت سنی برای خرید این بیمه نامه وجود ندارد اما زمان استفاده از آن در دوره جوانی است. همچنین شرایط مالی این بیمه نامه به شکلی است که پیشبینی میکنیم ۸۰ درصد خانوادهها توان استفاده از آن را برای جوانان خود خواهند داشت و همچنین ۲۰ درصد افراد پایین جامعه میتوانندبا استفاده از حمایت نهادهای امدادی از این بیمه نامه برخوردار شوند.
در صورت اقبال عمومی رقم پایه برای خرید بیمه نامه کاهش می یابد
در این مراسم همچنین سیدعباس حسینی، مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به اینکه نخستین بسته بیمهای جوانان به زودی آماده ارائه میشود، گفت: ۲۵ میلیون نفر جوان ۱۵ تا ۲۹ ساله در کشور داریم که این جمعیت نیاز به مراقبت و حمایت دارد و در راستای تفاهم نامه با وزارت ورزش و جوانان توانستیم بیمهنامه ای با اولویت موضوع ازدواج برای جوانان تهیه کنیم تا دغدغه این قشر در حوزه ازدواج رفع شود.
وی افزود: این تفاهمنامه در جهت صیانت از ساختار خانواده به ویژه جوانان و در دهه توسعه عدالت اجتماعی و در جهت شعارهای دولت به خصوص نشاط اجتماعی و امید به جوانان است.
حسینی اضافه کرد: تمام دغدغههای حاکمیتی در این بیمه نامه دیده شده است و امیدواریم سایر شرکتهای بیمهای نیز در ادامه این موج، برنامههای حمایتی از جوانان را در صنعت بیمه اجرایی کنند.
مدیرعامل بیمه ایران تاکید کرد: در بسته بیمه ازدواج که تا حدود ۲ هفته آینده آماده خرید میشود، کمک هزینه عقد و عروسی، جهیزیه، مشاوره پیش از ازدواج و برهم خوردن مراسم عروسی دیده شده است.
حسینی ادامه داد: مبلغ پایه برای خرید این بیمه نامه از ماهی ۲۰۰ هزار ریال آغاز میشود که این رقم در طول دوره بیمه نامه منعطف و قابل تغییر است. همچنین در صورت اقبال عمومی به این طرح، رقم پایه برای خرید بیمه نامه قابل کاهش است.
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