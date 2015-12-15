«مالیخولیا» به روزهای پایانی فیلمبرداری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مالیخولیا» ساخته مرتضی آتش‌ زمزم به آخرین روزهای فیلمبرداری خود در شهر اصفهان رسیده است و با پایان فیلمبرداری، مراحل فنی آن آغاز می‌شود.

در این فیلم بازیگرانی از جمله لیلا اوتادی، محمدرضا هدایتی، لاله اسکندری، نادر فلاح، محمد فیلی و سپیده مظاهری به ایفای نقش می پردازند.

تدوین «مالیخولیا» همزمان در حال انجام است و سازندگان آن فرم حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده اند.

عوامل فیلم سینمایی «مالیخولیا» عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: مجید شاکرین، حسین مرتضائیان آبکنار و مرتضی آتش‌ زمزم، مدیرفیلمبرداری: تورج اصلانی، صدابردار: حمید اسلامی، مجری طرح: محمد فضیله، مدیر تولید: مجتبی آتش ‌زمزم، طراح گریم: علی بهادری، تدوین: کاووس آقایی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: مسعود حقی، دستیار اول فیلمبردار: حسن اصلانی، منشی صحنه: پونه خامین، عکاس: علیرضا آب آب، دستیار تهیه‌کننده: ابوالفضل آتش ‌زمزم، مدیر مالی: هدایت مونا، مدیر تدارکات: محمود کریمی، هماهنگی تولید: مهدی چلمغانی، مشاور امور رسانه‌ای: منصور جهانی و تهیه‌کننده: مرتضی آتش ‌زمزم.