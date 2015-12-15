  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۸

«مالیخولیا» به روزهای پایانی فیلمبرداری رسید

«مالیخولیا» به روزهای پایانی فیلمبرداری رسید

فیلم سینمایی «مالیخولیا» به کارگردانی مرتضی آتش‌ زمزم و با مدیریت فیلمبرداری تورج اصلانی آخرین روزهای فیلمبرداری را پشت سر می‌گذارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «مالیخولیا» ساخته مرتضی آتش‌ زمزم به آخرین روزهای فیلمبرداری خود در شهر اصفهان رسیده است و با پایان فیلمبرداری، مراحل فنی آن آغاز می‌شود.

در این فیلم بازیگرانی از جمله لیلا اوتادی، محمدرضا هدایتی، لاله اسکندری، نادر فلاح، محمد فیلی و سپیده مظاهری به ایفای نقش می پردازند.

تدوین «مالیخولیا» همزمان در حال انجام است و سازندگان آن فرم حضور در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر را پر کرده اند.

عوامل فیلم سینمایی «مالیخولیا» عبارتند از نویسندگان فیلمنامه: مجید شاکرین، حسین مرتضائیان آبکنار و مرتضی آتش‌ زمزم، مدیرفیلمبرداری: تورج اصلانی، صدابردار: حمید اسلامی، مجری طرح: محمد فضیله، مدیر تولید: مجتبی آتش ‌زمزم، طراح گریم: علی بهادری، تدوین: کاووس آقایی، برنامه‌ریز و دستیار کارگردان: مسعود حقی، دستیار اول فیلمبردار: حسن اصلانی، منشی صحنه: پونه خامین، عکاس: علیرضا آب آب، دستیار تهیه‌کننده: ابوالفضل آتش ‌زمزم، مدیر مالی: هدایت مونا، مدیر تدارکات: محمود کریمی، هماهنگی تولید: مهدی چلمغانی، مشاور امور رسانه‌ای: منصور جهانی و تهیه‌کننده: مرتضی آتش ‌زمزم.

کد مطلب 3000675
عطیه موذن

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه