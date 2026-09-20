به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان هاشمی ظهر یکشنبه در نشست با نمایندگان احزاب و جریانهای سیاسی گنبدکاووس اظهار کرد: احزاب میتوانند در موضوعاتی همچون اشتغال جوانان، مسائل اجتماعی، آموزش، دانشگاهها و توسعه شهری و روستایی نقش مؤثرتری ایفا کنند و فرمانداری نیز از این ظرفیت استقبال میکند.
وی پیشنهاد تشکیل شورای مشورتی احزاب در شهرستان را مطرح کرد و افزود: این شورا میتواند محلی برای بررسی مسائل سیاسی، اجتماعی، معیشتی و امنیتی گنبدکاووس و ارائه دیدگاهها و پیشنهادهای جریانهای مختلف باشد.
فرماندار ویژه گنبدکاووس همچنین بر ضرورت ارتباط بیشتر احزاب با دانشگاهها و جوانان تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت مراکز علمی و پژوهشی میتواند به شناخت دقیقتر مسائل و ارائه راهکارهای مؤثر برای حل آنها کمک کند.
هاشمی با اشاره به اهمیت اطلاعرسانی مسئولانه در فضای عمومی و مجازی اظهار کرد: انتشار اخبار تأییدنشده و مطالب تحریککننده درباره اقوام میتواند به آرامش و انسجام اجتماعی آسیب بزند و باید در این زمینه دقت بیشتری صورت گیرد.
وی ادامه داد: نقد و مطالبهگری سیاسی و اجتماعی میتواند در چارچوب قانون دنبال شود، اما این موضوع نباید به تضعیف آرامش و انسجام شهرستان منجر شود.
فرماندار ویژه گنبدکاووس با تأکید بر وحدت اقوام و مذاهب در این شهرستان گفت: شیعه و سنی و اقوام مختلف سالها در کنار یکدیگر زندگی کردهاند و نباید اجازه داد موضوعات اختلافبرانگیز این همزیستی را تحت تأثیر قرار دهد.
هاشمی خاطرنشان کرد: مجموعه اجرایی شهرستان فعالیت خود را در چارچوب سیاستها و برنامههای دولت و تصمیمات نمایندگان دولت و حاکمیت دنبال میکند و جریانهای سیاسی نیز باید در چارچوب قانون و با توجه به منافع ملی، ظرفیت خود را برای حل مسائل شهرستان و کشور به کار بگیرند.
در این نشست، نمایندگان احزاب نیز دیدگاههای خود را درباره نقش جریانهای سیاسی در جامعه مطرح کردند.
مهدی اورسجی، نماینده خانه احزاب استان، با تأکید بر ضرورت تداوم فعالیت احزاب در طول سال گفت: احزاب نباید فعالیت خود را به مقاطع انتخاباتی محدود کنند و میتوانند در حوزه آگاهیبخشی، تحلیل مسائل و تقویت اعتماد اجتماعی نقشآفرین باشند.
ابوالفضل تاجیان، نماینده حزب فدائیان اسلام، نیز بر رعایت اخلاق سیاسی و توجه به منافع ملی تأکید کرد و گفت: اختلاف دیدگاهها نباید به تخریب جریانهای سیاسی و تضعیف انسجام جامعه منجر شود.
فرید عابدی، نماینده حزب کشاورز، نیز خواستار تقویت جایگاه احزاب و ارائه برنامههای مشخص از سوی آنها شد و اظهار کرد: احزاب میتوانند در حوزههایی مانند نظارت، انتخابات و مطالبهگری اجتماعی نقش فعالتری داشته باشند.
حنیفه عصمتی، رئیس اداره سیاسی شهرستان گنبدکاووس، نیز در این نشست اظهار کرد: از مجموع ۲۰ حزب موجود در شهرستان، ۱۵ حزب فعالیت دارند.
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