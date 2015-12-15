بازدید هنرمندان پیشکسوت از نمایشگاه آقای پرتره

به گزارش خبرگزاری مهر، ۲ هنرمند پیشکسوت موسیقی و سینما دوشنبه ۲۳ آذرماه با حضور در فرهنگسرای نیاوران از نمایشگاه «آقای پرتره» استاد فخرالدین فخرالدین مدرس و عکاس پیشکسوت دیدن کردند. فرهاد فخرالدینی رهبر ارکستر موسیقی ملی ایران و برادر فخرالدین فخرالدینی در این بازدید گفت: من در طی ۷۰ سال زندگی شاهد سخت کوشی ها و فعالیت های عاشقانه برادرم بودم و دیده ام که او چگونه در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت می کند. این که چقدر سخت کوش بود و چقدر با عشق کار می کرد و شما در آثار او عشق و سخت کوشی را می توانید درک و دریافت کنید.

وی ادامه داد: تعداد معینی پرتره در این فرهنگسرای به روی دیوار رفته است در حالی که تعداد آثار وی صد برابر این مقدار است. جمع اوری این همه کار هم اصلا ساده نیست. او انسان فعالی است که مفهوم زندگی را به خوبی درک کرده و به کارش واقف است. آیندگان قطعا کار های او را قضاوت می کنند و امیدوارم در آینده آثار دیگر او هم رونمایی شود.

فخرالدینی تصریح کرد: هنرمند در گذشته حرفش را با دلش می زد و اثرش را با حسی که از درون می جوشید خلق می کرد. اتفاقی که امروز کمتر روی می دهد. البته فعالیت های فیزیکی نسبت به گذشته خوب شده و کار های بسیاری خلق می شود ولی حرفی که از دل بر می آید یعنی همان عاشقانه کار کردن حلقه گمشده ای است که نایاب شده است. نمی دانم شاید عشق در گذشته معنا و مفهومی داشت که امروزه عوض شده است. عشق باید در وجود هنرمند باشد. در تمام آثار هنری می بینید که هنرمندان یک جوری عاشق هستند، این عشق واقعی است.

رهبر ارکستر موسیقی ملی بیان کرد: در تمام ادبیات ما همه از دوست داشتن و عشق حرف می زنند. اگر این مفاهیم را از انها خارج کنیم از این دیوان ها چیزی باقی نمی ماند. این که ترانه قدیم به دل شما می نشیند برای این است که سراینده شعر عاشق و دلداده بوده است. از این رو وجود کسانی چون فخرالدین فخرالدینی بسیار با ارزش است و باید نسل جوان از چنین کسانی چیز های بسیاری بیاموزند.

بهمن فرمان آرا نویسنده و کارگردان سینما هم با ابراز خرسندی از برگزاری این نمایشگاه بیان کرد: فخرالدین فخر الدینی به عنوان یکی از بهترین عکاسان پرتره در ایران نظیر ندارد. متاسفانه در مراسم بزرگداشت و رونمایی سومین جلد از آثار این هنرمند نتوانستم حضور پیدا کنم اما امروز بسیار خوشحالم که امروز در نمایشگاه وی حضور دارم و آثار او را دیدم. امیدوارم این هنرمند سالیان سال بتواند به کارش ادامه دهد و نسل جوان از تجربیات وی استفاده کند چرا که من به نسل جوان امید دارم و بر این باورم از آنها می توان چیز های بسیاری فرا گرفت.

در پایان این بازدید فخرالدین فخرالدینی کتاب آثارش را با امضای خود به این ۲ هنرمند اهدا کرد.

نمایشگاه پرتره های عکس و نقاشی استاد فخرالدین فخرالدینی از ٢٢تا ٢٤ آذرماه در فرهنگسرای نیاوران برگزار می شود.