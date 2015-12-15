به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا رئیسی در نشست با دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: حضور شما دانشجویان شاهد و ایثارگر در دانشگاه یادآور رشادت‌ها و ایثارگری‌های مردان و زنان بزرگی است که امنیت، آسایش، سربلندی و عزت مملکت مدیون این عزیزان است.

وی با اشاره به اینکه یکی از ماموریت‌های دانشگاه علوم پزشکی، پرورش دانشجو در مقاطع پزشکی در کنار سایر ماموریت‌های بهداشت و درمان و پژوهش و دارو غذا است، تصریح کرد: یکی از معضلات استان بوشهر کمبود فیلدهای آموزشی است که امیدواریم با شروع پروژه بیمارستان ۱۶۰ تختخوابی در کنار بیمارستان شهدای خلیج فارس در توسعه فضاهای آموزشی این کمبود برطرف شده و زیر ساخت‌های لازم تقویت شود.

رئیسی افزود: با توجه به توقف پروژه دانشکده پزشکی و دندانپزشکی واقع در سایت پردیس دانشگاه، خوشبختانه با توجه به رایزنی‌های صورت گرفته و توجه خاص وزیر بهداشت از امسال این پروژه فعال خواهد شد به گونه‌ای که فعال شدن این پروژه دغدغه بزرگ دانشگاه را در زمینه کمبود فضای آموزشی برطرف می‌کند و افق بسیار خوبی برای جذب دانشجوی بیشتر و به دنبال آن سهم ورودی دانشجویان خانواده شاهد و ایثارگر نیز بیشتر خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اظهار داشت: ایجاد خوابگاه استاندارد در سایت پردیس از دیگر برنامه های دانشگاه است که در حال رایزنی هستیم.

در سال جاری ۴۳ نفر دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پذیرفته شده‌اند که از این تعداد ۲۹ نفر دختر و ۱۹ نفر پسر می‌باشد که ۲۰ نفر در رشته پزشکی، ۴ نفر رشته دندانپزشکی و ۱۹ نفر در رشته‌های کارشناسی مشغول به تحصیل هستند.

۱۱۶ نفر دانشجو شاهد و ایثارگر در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در حال تحصیل هستند که از این تعداد ۲ نفر رشته پزشکی تخصصی، ۴۱ نفر رشته پزشکی، ۱۶ نفر رشته دندانپزشکی، ۴ نفر رشته‌های کارشناسی و ۵۳ نفر رشته‌های کارشناسی هستند.