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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۹:۲۶

در پیامی به رئیس مجلس نیجریه؛

لاریجانی: هدف حادثه نیجریه ایجادتفرقه بین پیروان مذاهب اسلامی است

لاریجانی: هدف حادثه نیجریه ایجادتفرقه بین پیروان مذاهب اسلامی است

رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی به رئیس مجلس نمایندگان نیجریه تاکید کرد: این واقعه دردناک با هدف ایجاد تفرقه و اختلاف بین پیروان مذاهب اسلامی و توطئه ای حساب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، علی لاریجانی در نامه ای به رئیس مجلس نمایندگان نیجریه، حادثه دلخراش حمله به جمعی از مسلمانان و شیعیان این کشور که باعث کشته و مجروح شدن تعدادی از آنان شد را محکوم کرد و خواستار رسیدگی فوری به این حادثه و جلوگیری از تکرار برادرکشی و اختلاف میان مسلمانان شد.

متن پیام علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به آقای یاکوبو دوگارارئیس مجلس نمایندگان نیجریه به این شرح است:

جناب آقای یاکوبو دوگارا

رئیس محترم مجلس نمایندگان نیجریه

حادثه دلخراش حمله به جمعی از مسلمانان و شیعیان کشور برادر و مسلمان نیجریه که باعث کشته و مجروح شدن تعدادی از آنان شد، باعث تاسف و تاثر عمیق گردید.

این واقعه دردناک با هدف ایجاد تفرقه و اختلاف بین پیروان مذاهب اسلامی و توطئه ای حساب شده است که نتیجه ای جز خدمت به منافع نامشروع رژیم صهیونیستی نخواهد داشت.

اینجانب ضمن محکوم نمودن این حمله وحشتناک و نیز ایذا‌ء شیخ ابراهیم زکازکی دبیرکل جامعه اسلامی نیجریه، انجام مساعی جمیله از سوی جنابعالی برای رسیدگی فوری به این حادثه و جلوگیری از تکرار برادرکشی که به تعمیق ریشه های اختلاف در میان مسلمانان می انجامد و نیز آزادی و مداوای شیخ زکزاکی و مجازات عاملان این جنایات را خواستارم.

در پایان ضمن ابراز همدردی با خانواده های کشته شدگان این حادثه، برای مجروحان، شفای عاجل از خداوند متعال مسئلت می نمایم.

کد مطلب 3001012

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