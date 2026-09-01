به گزارش خبرگزاری مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اطلاعیه‌ای از اجرای سه برنامه برای ساخت و تأمین مسکن ویژه دهک‌های یک تا چهار درآمدی خبر داد و اعلام کرد: این برنامه‌ها در چارچوب مصوبات شورای عالی مسکن و مفاد قانون برنامه هفتم توسعه، در شهرها به‌ویژه کلان‌شهرها و همچنین روستاها در حال اجراست و برخی از آنها به مراحل مختلف پیشرفت فیزیکی و افتتاح رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر ساخت و تأمین بیش از ۲۵۰ هزار واحد مسکونی در استان‌های مختلف کشور توسط بنیاد مسکن در حال انجام است. این واحدها در قالب برنامه‌های مختلف از جمله «مسکن امید»، «مسکن اقدام ملی» و «مسکن اجاره‌ای» احداث می‌شوند.

در طرح مسکن اقدام ملی که در راستای قانون جهش تولید مسکن مصوب سال ۱۴۰۰ توسط دولت به اجرا درآمد، تاکنون عملیات ساخت حدود ۹۰۰ هزار واحد مسکونی روی زمین‌های ۹۹ ساله توسط دولت و سایر نهادهای عمومی و انقلابی آغاز شده است. از این میزان، ساخت ۱۹۵ هزار واحد مسکونی بر عهده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی قرار دارد.

همچنین بنیاد مسکن در اجرای برنامه تأمین مسکن محرومان، رویکردی مبتنی بر مشارکت متقاضیان و مشمولان را دنبال کرده و تلاش کرده است این طرح صرفاً به شکل از بالا به پایین اجرا نشود. بر همین اساس، زمینه مشارکت متقاضیان در فرآیند ساخت‌وساز فراهم شده است.

بر این اساس، برنامه ساخت و تأمین مسکن برای دهک‌های یک تا چهار درآمدی در دو مسیر اصلی دنبال می‌شود که هر یک متناسب با شرایط متقاضیان و ظرفیت‌های موجود، مراحل اجرایی متفاوتی دارد.

ساخت ۱۹۵ هزار واحد مسکن حمایتی در دستور کار بنیاد مسکن است

مهدی هدایت، معاون مسکن شهری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی درباره نحوه اجرای طرح‌های تأمین مسکن حمایتی اظهار کرد: در طرح نهضت ملی مسکن، پروژه‌های ساخت و تأمین مسکن در دو قالب «بنیاد ساخت» و «گروه ساخت» اجرا می‌شود.

وی افزود: در قالب «بنیاد ساخت»، متقاضیانی که تمایل داشته باشند عملیات ساخت واحدهای مسکونی آنها توسط بنیاد مسکن انجام شود، قرار می‌گیرند. در مقابل، متقاضیانی که تمایل دارند زمین دریافت کرده و به‌صورت گروهی نسبت به ساخت‌وساز اقدام کنند، در قالب «گروه ساخت» دسته‌بندی می‌شوند.

هدایت تصریح کرد: در حال حاضر ساخت ۸۳ هزار واحد مسکونی حمایتی توسط بنیاد مسکن در قالب «بنیاد ساخت» و ۱۱۲ هزار واحد نیز در قالب «گروه ساخت» در دست اجراست.

معاون مسکن شهری بنیاد مسکن ادامه داد: پروژه‌های نهضت ملی مسکن که مسئولیت ساخت آنها بر عهده بنیاد مسکن قرار دارد، تاکنون به ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی رسیده‌اند.

وی با اشاره به اجرای همزمان طرح «مسکن امید» گفت: بنیاد مسکن در کنار اجرای طرح نهضت ملی مسکن، برنامه مسکن امید را نیز دنبال می‌کند. در این طرح، سازمان ملی زمین و مسکن برای احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی، زمین‌های ۹۹ ساله را در استان‌های مختلف واگذار می‌کند و بنیاد مسکن نیز عملیات آماده‌سازی زمین و ساخت واحدهای مسکونی را بر عهده دارد.

هدایت درباره تأمین مالی طرح مسکن امید در پایان خاطرنشان کرد: منابع مالی این طرح از محل حساب ۱۰۰ امام خمینی (ره)، منابع بلاعوض، تسهیلات کم‌بهره و همچنین کمک‌های خیرین تأمین می‌شود.

۱۵ هزار واحد مسکن امید و نهضت ملی در ۲۸ استان افتتاح شد

به گزارش مهر، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی اعلام کرد که همزمان با هفته دولت، ۱۵ هزار واحد مسکونی از پروژه‌های «مسکن امید» و «نهضت ملی مسکن» که مسئولیت ساخت آنها بر عهده بنیاد مسکن بوده است، در ۲۸ استان کشور افتتاح شد.

بر اساس این گزارش، این واحدهای مسکونی با برخورداری از امکانات لازم برای سکونت، به خانوارهای دهک‌های کم‌درآمد تحویل داده شده است.

از مجموع ۱۵ هزار واحد مسکونی افتتاح‌شده، ۱۰ هزار واحد در قالب «بنیادساخت» و ۵ هزار واحد نیز در قالب «گروه‌ساخت» احداث شده‌اند.

آغاز برنامه مسکن استیجاری برای اقشار کم‌درآمد

بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همچنین در پی تصویب طرح «مسکن استیجاری» در شورای عالی مسکن در سال گذشته و با توجه به مشکلات مستأجران کم‌درآمد در تأمین هزینه‌های اجاره، سومین جبهه کاری خود برای کمک به تأمین مسکن اقشار کم‌برخوردار جامعه را تعریف کرده است.

بر این اساس، بخشی از حدود ۱۱ هزار واحد مسکونی فاز نخست طرح مسکن استیجاری که وزارت راه و شهرسازی با هدف تملک واحدهای آماده و عرضه آنها به دهک‌های یک تا ۶ درآمدی در دست اجرا دارد، توسط بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تأمین شده است.

همچنین بنیاد مسکن در فاز دوم این طرح نیز مشارکت خواهد داشت. این مرحله با ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی اجاره‌ای ویژه زوج‌های جوان فاقد مسکن در نظر گرفته شده است.

بر اساس این برنامه، پس از احداث واحدهای مسکونی، این واحدها برای حداکثر پنج سال و با نرخ‌های حمایتی در اختیار مستأجران دهک‌های پایین درآمدی قرار می‌گیرند.