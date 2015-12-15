تیم فوتبال پیکان هنوز با قهرمانی و صعود به لیگ برتر فاصله دارد

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا مرزبان عصر سه شنبه در نشست خبری پس از بازی دو تیم فوتبال شهرداری اردبیل و پیکان تهران اضافه کرد: خودمان را جزو مدعیان لیگ نمی دانیم و اعتقاد داریم که باید بیش از این کار کنیم.

وی با اشاره به صدرنشینی این تیم در هفته نوزدهم به عنوان آخرین هفته نیم فصل تاکید کرد که این تیم بازیکنان جوان اما آینده داری دارد که نیازمند تجربه اندوزی هستند.

سرمربی تیم فوتبال پیکان تهران با بیان اینکه در این شرایط برای قهرمانی در لیگ یک کار بسیار سختی پیش رو داریم تاکید کرد که با این وجود بازیکنان این تیم جوان و قدرتمند و آینده دار بوده و در آینده حرف های زیادی برای گفتن خواهند داشت.

وی در خصوص بازی امروز این تیم در برابر شهرداری اردبیل ادامه داد: بازی سختی داشتیم ولی توانستیم با امتیاز کامل زمین را ترک کنیم، این نتیجه نشان داد که ظرفیت بالایی در تیم پیکان وجود دارد.

مرزبان با تاکید بر اینکه تیم شهرداری اردبیل جزو تیم های خوب لیگ امسال است، عنوان کرد: این تیم با برخورداری از سرمربی توانمند و با دانش توان حضور در بالای جدول لیگ را دارد و بی شک در نیم فصل دوم و با تقویت خود شاهد این امر خواهیم بود.

وی جایگاه فعلی تیم شهرداری را متناسب با قدرت آن ندانست و با اشاره به آماده سازی ورزشگاه برای بازی دو تیم از سوی هواداران تاکید کرد که این اقدام نشان داد مردم اردبیل هواداران واقعی فوتبال هستند.