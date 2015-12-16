خبرگزاری مهر - گره استانها: پارس جنوبی به عنوان بزرگترین میدان گازی شناخته شده جهان بیش از هشت درصد از گاز جهان را در خود جای داده است و یک میدان مشترک بین ایران و قطر محسوب میشود.
علیرغم اینکه قطریها در برداشت از این میدان گازی پیشتاز هستند و میزان برداشت آنها از این میدان بیش از ایران است، با تلاشهای صورت گرفته، میزان برداشت ایران از این میدان در حال افزایش است و بهزودی به قطریها میرسیم و از آنها پیشی خواهیم گرفت.
بخش ایرانی پارس جنوبی دارای ۲۴ فاز است که تاکنون ۱۱ فاز آن یعنی فازهای یک تا ۱۰ و فاز ۱۲ به بهرهبرداری رسیده است؛ این فازها در شهرستانهای عسلویه و کنگان استان بوشهر قرار دارند.
یکی از سیاستهای اصلی دولت یازدهم در بخش صنعت نفت، تکمیل تاسیسات بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز است که پارس جنوبی در اولویت این میادین قرار گرفته است.
وزارت نفت برای بهرهبرداری هر چه سریعتر از میدان مشترک گازی پارس جنوبی، فازهای این میدان را اولویتبندی کرده و پنج فاز در اولویت نخست قرار گرفتند و با تزریق اعتبارات مورد نیاز، تکمیل این فازها سرعت گرفت.
یکی از فازهایی که در ردیف فازهای اولویتدار پارس جنوبی قرار داشت، فاز ۱۵ و ۱۶ بود که روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز تولید میکند؛ این فاز هماکنون در شرایط بهرهبرداری قرار گرفته است و هفته آینده با حضور رئیسجمهور به بهرهبرداری خواهد رسید.
افتتاح یک پروژه توسط دو رئیس جمهور
البته پالایشگاه گازی فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی یک بار هم توسط دکتر احمدینژاد رئیس دولت نهم و دهم افتتاح شده بود و حالا مجددا و با تکمیل آن توسط حجتالاسلام روحانی افتتاح میشود تا طرحی باشد که روبان افتتاح آن توسط دو رئیس جمهور پاره خواهد شد.
روز چهارشنبه نهم مردادماه سال ۹۲ یعنی آخرین روزهای فعالیت دولت دهم، طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی در هفتاد و سومین ماه توسعه خود در حالیکه هنوز چاهها، سکوها و خطوط لوله دریایی، ۳ واحد شیرین سازی پالایشگاهی آن آماده راهاندازی نبود، توسط رئیس جمهوری افتتاح شد.
محمود احمدی نژاد در آخرین سفر کاری خود به عنوان رئیس جمهور مسافر عسلویه شد تا آخرین وضعیت توسعه فازهای پارس جنوبی را مورد ارزیابی قرار دهد اما برنامه بازدید به افتتاح پالایشگاه های فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تغییر یافت.
این در شرایطی بود که هیچ یک از ۲۴ حلقه چاه دریایی، دو سکوی اصلی فراساحلی، خط لوله انتقال گاز از دریا به پالایشگاه ساحلی، سه ترین شیرین سازی گاز در پالایشگاه هیچ یک آماده راهاندازی نبودند اما تنها واحد شیرین سازی گاز این پروژه راهاندازی و تحت عنوان کل فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی افتتاح شد.
تولید روزانه ۵۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین
حالا طرح توسعه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی به عنوان نخستین پروژه گازی دارای اولویت وزارت نفت، هفته آینده با حضور مقامات ارشد دولت یازدهم به افتتاح میرسد.
بر اساس اعلام شركت نفت و گاز پارس، با تكمیل اجرای عملیات در بخشهای خشكی و دریایی و نیز راهاندازی واحدهای فرآیندی و شیرینسازی فازهای ۱۵ و ۱۶، این پروژه ملی گازی در آستانه فرارسیدن فصل سرما به مدار بهره برداری وارد میشود.
توسعه این پروژه به منظور برداشت گاز از موقعیت مخزنی میدان مشترك پارس جنوبی توسط كنسرسیومی متشكل از شركتهای ایرانی به مرحله اجرا درآمده است.
هدف از ساخت و اجرای این طرح، تولید روزانه ۵۰ میلیون متر مکعب گاز شیرین به منظور تامین سوخت مورد نیاز كشور به ویژه در حوزه مصارف خانگی، تجاری، صنعتی، همچنین تولید روزانه ۸۰ هزار بشکه میعانات گازی برای عرضه به صنایع پالایشگاهی با كاربری تولید سوخت و فرآوردههای با ارزش و ۴۰۰ تن گوگرد برای صادرات به بازارهای جهانی است.
نمود توانمندی متخصصان داخلی
از دیگر محصولات پالایشگاه فازهای ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی، تولید سالانه یک میلیون و ۵۰ تن گاز مایع LPG (پروپان و بوتان) برای صادرات و یک میلیون تن گاز اتان است كه این حجم از تولیدات در راستای تامین خوراک مورد نیاز صنایع پتروشیمی به ویژه مجتمعهای پتروشیمی واقع شده در مسیر خط لوله اتیلن غرب و نیز واحدهای طراحی شده در قطب دوم پتروشیمیهای عسلویه اختصاص خواهد یافت.
طرح فازهای ۱۵و۱۶ به عنوان اولین پروژه پارس جنوبی است که علاوه بر انجام بخش «مهندسی» آن كه به عنوان طراحی مبنا در ساخت سایر پروژه های پالایشگاهی این حوزه در نظر گرفته شده است، تمامی مراحل عملیات اجرایی بخشهای ساخت، نصب و راهاندازی این طرح نیز با مدیریت ایرانی انجام پذیرفته است.
ایران آماده سبقت از قطر در پارسجنوبی
معاون وزیر نفت و مدیرعامل شركت ملی نفت ایران با بیان اینکه با افزایش ۱۰۰ میلیون مترمکعبی تولید گاز از پارسجنوبی در سال جاری ایران آماده سبقت از قطر شده است، گفت: امسال تولید گاز از هفت فاز جدید پارس جنوبی آغاز میشود.
رکن الدین جوادی با اشاره به افزایش تولید گاز فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی تا سقف ۵۰ میلیون مترمکعب در روز، بیان کرد: با بهره برداری از طرح توسعه فاز ۱۵ و ۱۶ پارس جنوبی سالانه بیش از یک میلیون تن گاز مایع و یک میلیون تن اتان به منظور تامین خوراک صنایع پتروشیمی تولید و عرضه خواهد شد.
معاون وزیر نفت از تولید روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ تن گوگرد به ازای هر فاز پارس جنوبی خبر داد و گفت: پیشبینی میشود تا پایان فعالیت دولت یازدهم، توسعه تمامی فازهای پارس جنوبی به استثنای فاز ۱۴ این میدان مشترک تکمیل شود.
وی با یادآوری اینکه تولید کنونی از فازهای پارس جنوبی معادل ۴۰۰ میلیون متر مکعب گاز ترش، ۸ میلیون تن اتان، ۸ میلیون تن LPG بوده است که بخشی در پتروشیمی مصرف می شود، تاکید کرد: در پایان توسعه پارس جنوبی بیش از ۱۰ میلیون تن اتان و ۱۰ میلیون تن گاز مایع از این میدان مشترک تولید و عرضه خواهد شد.
در حالی که فازهای نخست پارس جنوبی توسط شرکتها و متخصصین خارجی تکمیل و به بهرهبرداری رسیده بود، در سال های اخیر متخصصان داخلی اختیار عمل را در دست گرفته و شاهد ایرانیشدن فازها هستیم و این یک افتخار برای کشور محسوب میشود.
ایران به توانمندی بالایی در عرصه ساخت و بهرهبرداری از فازها و مگاپروژههای گازی دست یافته است و روز به روز بیشتر به سمت خودکفایی در این زمینه پیش میرویم.
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