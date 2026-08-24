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۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

هم‌افزایی و وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است

هم‌افزایی و وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی است

ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، فرارسیدن هفته دولت را به تمامی خدمت‌گزاران صدیق میهن اسلامی تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارتش جمهوری اسلامی ایران با صدور بیانیه‌ای، فرارسیدن هفته دولت را به تمامی خدمت‌گزاران صدیق میهن اسلامی تبریک گفت و تاکید کرد: هم‌افزایی و وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در عبور از

شرایط سخت و خنثی‌سازی فشارهای دشمنان است.

متن بیانیه ارتش بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

هفته دولت، یادآور نام و راه بزرگمردانی است که خدمت به مردم، صیانت از آرمان‌های انقلاب اسلامی و سربلندی ایران عزیز را سرلوحه زندگی خویش قرار دادند؛ هفته‌ای که با نام و یاد شهیدان والامقام محمدعلی رجایی و محمدجواد باهنر، دولتمردان شهید و الگوهای ماندگار ساده‌زیستی، اخلاص و مردم‌داری، پیوند خورده است.

همچنین یاد و نام شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، رئیس‌جمهور شهید و خادم‌الرضا(ع) را نیز که با روحیه‌ای جهادی، خستگی‌ناپذیر و مردمی در مسیر خدمت به مردم و پیشرفت کشور گام برداشت، گرامی می‌داریم.

شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی، هر یک در مقطعی از تاریخ پرافتخار جمهوری اسلامی، جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، اخلاص، ساده‌زیستی، مردم داری و خدمت بی‌منت را به نمایش گذاشتند و امروز راه و منش آنان، چراغ راه مسئولان در مسیر خدمت به ملت بزرگ ایران است.

هفته دولت امسال در شرایطی فرارسیده است که ملت ایران در معرض آزمونی بزرگ و شرایطی متفاوت از گذشته قرار دارد؛ شرایطی که اداره امور کشور، حفظ اتحاد و انسجام جامعه، تأمین نیازهای اساسی مردم و استمرار فعالیت‌های اقتصادی و خدماتی، در کنار صیانت از امنیت و تمامیت ارضی کشور، نیازمند همدلی، تلاش خستگی‌ناپذیز، تدبیر و هماهنگی همه ارکان نظام اسلامی است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران با قدردانی از تلاش‌ها و اقدامات دولت چهاردهم در مدیریت امور کشور در شرایط دشوار و جنگی و با ارج نهادن به رویکردهای دولت در حفظ روند خدمت‌رسانی، پشتیبانی از مردم، تأمین نیازهای اساسی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و نیروهای مسلح، بر این باور است که هم‌افزایی و وحدت ملی یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران در عبور از شرایط سخت و خنثی‌سازی فشارهای دشمنان است.

ارتش جمهوری اسلامی ایران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره تمامی شهدای دولت و دولتمردان شهید، برای رئیس‌جمهور محترم و اعضای دولت محترم در مسیر خدمتگزاری به ملت شریف ایران آرزوی توفیق داشته و بر آمادگی همه‌جانبه خود برای همکاری و همراهی با دولت در مسیر اعتلای ایران اسلامی، تقویت اقتدار ملی، رفع مشکلات مردم و عبور سرافرازانه از شرایط کنونی تأکید می‌کند.

کد مطلب 6925891
محسن صمیمی

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