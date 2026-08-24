برنامه های متنوع فرهنگی و خدماتی در ورامین به مناسبت هفته دولت و وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن محمودی صبح دوشنبه با تشریح برنامه های پیش بینی شده به مناسبت بزرگداشت هشتم شهریور و هفته دولت و هفته وحدت در شهرستان ورامین اظهار داشت: تقارن هشتم شهریور سالروز شهادت شهیدان رجایی و باهنر با هفته وحدت و روز میلاد حضرت رسول اکرم(ص) و امام صادق(ع) ظرفیت های خوبی را در راستای بزرگداشت مراسم و برنامه های ملی و مذهبی در اختیار قرار داده است.

مسئول ستاد مراسم و مناسبت های شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ورامین افزود: مقرر شده است تا همزمان با این ایام، یاد و خاطره ۱۹ دولتمرد شهید نیز گرامیداشته شود

وی با تشریح برنامه های پیش بینی شده این ایام در شهرستات ورامین ادامه داد: برگزاری ویژه برنامه بزرگداشت شهیدان رجایی و باهنر و دولتمردان شهید و هفته وحدت در تجمعات میادین، گلباران مزار شهدا به مناسبت هفته دولت و گرامیداشت شهادت شهیدان رجایی و باهنر روز دوشنبه دوم شهریورماه در حرم مطهر شهدای گمنام و مراسم یادواره شهدای کارمند و بزرگداشت دولتمردان شهید و تجلیل از کارمندان نمونه روز چهارشنبه چهارم شهریورماه ساعت ۹:۳۰ صبح در سالن شهرداری ورامین برگزار می شود.

محمودی گفت: مراسم یادواره دولتمردان شهید و بزرگداشت هفته دولت و وحدت با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس و مردم ورامین روز پنجشنبه پنجم شهریورماه ساعت ۷ صبح در حرم مطهر شهدای گمنام،افتتاح و کلنگ زنی پروژه های عمرانی، خدماتی و ورزشی با حضور مسئولان کشوری و استانی،حضور روسای ادارات در روز جمعه ششم شهریور در نماز جمعه های جمعه ورامین، خیرآباد و جوادآباد بمنظور برگزاری جلسه پرسش وپاسخ با مردم و برگزاری مراسم پیشکسوتان فراجا در روز یکشنبه ۸ شهریور به مناسبت هشتم شهریور و ۱۷ ربیع الاول از دیگر برنامه های ایام است.

وی گفت: برگزاری جشن میلاد نبی مکرم اسلام(ص) و امام صادق(ع) در مساجد و حسینیه ها، فضاسازی شهری و روستایی با محوریت هشتم شهریور و هفته وحدت، استفاده از ظرفیت فضای مجازی برای انتشار کلیپ، موشن گرافیک، عکس نوشته و ... با محوریت شهیدان رجایی و باهنر و دولتمردان شهید و تبیین جنایات منافقین، توزیع بسته های معیشتی میان افراد کم برخوردار توسط نهادهای حمایتی و موسسات خیریه،دیدار با خانواده معظم شهدا و جانبازان با محوریت خانواده شهدای منسوب به دولت در قالب طرح سپاس،برگزاری ویژه برنامه های فرهنگی و تبیینی در ندامتگاه خورین و ترغیب برای برپایی مراسم و برنامه های بزرگداشت هفته وحدت در منازل و به صورت خانگی،نصب پرچم و بیرق محمد رسول الله در اماکن و نقاط پرتردد شهری‌ به مناسبت بزرگداشت این ایام پیگیری می شود.

وی یادآور شد: اجرای پویش زیارت از بعید حضرت رسول اکرم(ص)وامیرالمومنین(ع) در هفدهم ربیع الاول در مساجد و بقاع متبرکه،برگزاری مسابقات ورزشی در هفته دولت و هفته وحدت در برخی رشته ها، استفاده از ظرفیت پایگاه اوقات فراغت تابستان به منظور بزرگداشت هفته دولت و وحدت، افتتاحیه مسابقات ورزشی در سالن شهید رجایی روز ۱۰ شهریور با حضور ۶۰۰ دانش آموز با محوریت آموزش و پرورش، توزیع ۱۴۹۶ پک لوازم التحریر و بسته معیشتی به مناسبت هفته دولت و هفته وحدت، برگزاری جشن های فرهنگی و هنری در موسسات و انجمن های هنری در هفته وحدت،پخت و اطعام غذا به نیازمندان در روز میلاد پیامبر اکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) توسط گروه های مردمی،محفل انس با قاریان با حضور قاریان و حافظان شهرستان با همکاری حوزه علمیه به مناسبت هفته وحدت وآزادی زندانی غیرعمد در روز ۱۷ ربیع از دیگر برنامه های پیش بینی شده این ایام است