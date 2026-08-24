  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۱۶

سنگنورد جوان ایران هفتم آسیا شد

سنگنورد جوان ایران هفتم آسیا شد

محمدرضا طرلانی در رشته لید مسابقات سنگنوردی قهرمانی زیر ۱۹ سال در جایگاه هفتم ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌ های سنگنوردی زیر ۱۹ سال آسیا که در شهر گوی‌یانگ چین جریان دارد و در ماده لید، محمدرضا طرلان در جایگاه هفتم ایستاد.

در این رقابت ها، «پارک تائه‌سونگ» از کره‌جنوبی با ثبت امتیاز ۴۴+ قهرمان شد. رده بندی ۸ بازیکن برتر این مسابقات به این شرح است:

۱- پارک تائه‌سونگ (کره‌جنوبی- ۴۴+)
۲- چوی جونگ‌بین (کره‌جنوبی - ۴۳)
۳- هارِرو ناگاموری (ژاپن - ۴۰)
۴-کوتا میاگاوا (ژاپن - ۳۷+)
۵ -یوسوی ساساهارا - ژاپن - ۳۲+)
۶- کائده فوجیتا – ژاپن - ۳۲+)
۷- محمدرضا طرلانی (ایران - ۲۲)
۸- هوگو ژی تائو چان (هنگ‌کنگ - ۱۶+)

سنگنورد جوان ایران هفتم آسیا شد

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ تا سوم شهریور در شهر گوی‌یانگ چین ادامه دارد.

کد مطلب 6925871

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها