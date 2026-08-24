سنگنورد جوان ایران هفتم آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت های سنگنوردی زیر ۱۹ سال آسیا که در شهر گوییانگ چین جریان دارد و در ماده لید، محمدرضا طرلان در جایگاه هفتم ایستاد.
در این رقابت ها، «پارک تائهسونگ» از کرهجنوبی با ثبت امتیاز ۴۴+ قهرمان شد. رده بندی ۸ بازیکن برتر این مسابقات به این شرح است:
۱- پارک تائهسونگ (کرهجنوبی- ۴۴+)
۲- چوی جونگبین (کرهجنوبی - ۴۳)
۳- هارِرو ناگاموری (ژاپن - ۴۰)
۴-کوتا میاگاوا (ژاپن - ۳۷+)
۵ -یوسوی ساساهارا - ژاپن - ۳۲+)
۶- کائده فوجیتا – ژاپن - ۳۲+)
۷- محمدرضا طرلانی (ایران - ۲۲)
۸- هوگو ژی تائو چان (هنگکنگ - ۱۶+)
مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ تا سوم شهریور در شهر گوییانگ چین ادامه دارد.
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