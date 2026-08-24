سنگنورد جوان ایران هفتم آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان رقابت‌ های سنگنوردی زیر ۱۹ سال آسیا که در شهر گوی‌یانگ چین جریان دارد و در ماده لید، محمدرضا طرلان در جایگاه هفتم ایستاد.



در این رقابت ها، «پارک تائه‌سونگ» از کره‌جنوبی با ثبت امتیاز ۴۴+ قهرمان شد. رده بندی ۸ بازیکن برتر این مسابقات به این شرح است:



۱- پارک تائه‌سونگ (کره‌جنوبی- ۴۴+)

۲- چوی جونگ‌بین (کره‌جنوبی - ۴۳)

۳- هارِرو ناگاموری (ژاپن - ۴۰)

۴-کوتا میاگاوا (ژاپن - ۳۷+)

۵ -یوسوی ساساهارا - ژاپن - ۳۲+)

۶- کائده فوجیتا – ژاپن - ۳۲+)

۷- محمدرضا طرلانی (ایران - ۲۲)

۸- هوگو ژی تائو چان (هنگ‌کنگ - ۱۶+)

مسابقات قهرمانی جوانان آسیا ۲۰۲۶ تا سوم شهریور در شهر گوی‌یانگ چین ادامه دارد.

