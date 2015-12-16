حرکت در بُعد داخلی انقلاب کُند است/ نیازمند مدیریت جهادی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در مجمع عالی بسیج که در مشهد مقدس در حال برگزاری است، اظهار داشت: آنچه که ما را حول محور بسیج دور هم جمع می کند، ایمان و اعتقاد به انقلاب اسلامی است که اکنون ۳۷ سال از عمر آن می گذرد و این انقلاب هر روز مقتدرتر و توفنده تر از قبل به راه خود ادامه می‌دهد.

سر لشکر جعفری افزود: انقلاب اسلامی ایران تنها انقلاب در جهان است که بعد از رسیدن به قدرت از مسیر خود خارج نشد و اکنون نیز در همان مسیر مستقیم و مسیری که امام(ره) مشخص کردند به راه خود ادامه می دهد.

وی با اشاره به شهید اهل سنت مدافع حرم در سوریه ادامه داد: دشمنان باید بدانند با وجود همه دشمنی ها و توطئه ها برای ایجاد اختلاف بین شیعه و سنی کشور، برادران اهل تسنن در کنار برادران شیعه، مشتاقانه در مسیر دفاع از انقلاب اسلامی و حریم ولایت و حرمین شریفین در سوریه و عراق دفاع می کنند.

فرمانده کل سپاه گفت: امروز اقتدار جمهوری اسلامی زبانزد خاص و عام است و دشمنان هم به آن اعتراف می کنند و تسلیم قدرت انقلاب اسلامی شده اند و این را به وضوح می بینیم. هرچند که با روش های جدید و بسیار پیچیده بدنبال تضعیف این قدرت هستند.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: هدف آنها عوض نشده اما آنها راه خود را تغییر داده اند و ما هم باید بدانیم تا انقلاب بر مسیر خود است دشمنی دشمنان بخصوص امریکا از بین نخواهد رفت و فقط روش آنها عوض خواهد شد.

وی افزود: اگر ماهیت اسلامی را از انقلاب بگیریم دیگر این انقلاب آن چیزی نیست که اسلام و خدا از مومنین می خواهد.

فرمانده کل سپاه، رمز بقای انقلاب اسلامی ایران را در وجود و اطاعت از ولایت فقیه در راس آن و نیز رعایت اصول اسلامی و قوانین قرآنی دانست و گفت: ما مردمی داریم که بخوبی قدر این نعمت الهی را می دانند.

سرلشگر جعفری با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران ۲ بعد داخلی و خارجی دارد، گفت: انقلاب در بعد بیرونی به خوبی پیش می‌رود و امروز اقتدار و عظمت جمهوری اسلامی مدیون حرکت انقلاب در بعد بیرونی یعنی مقابله با نظام سلطه است.

فرمانده کل سپاه گفت: ما همه قدرتهای مادی را نفی می کنیم و فقط متکی به قدرت لایزال الهی هستیم که این شعار انقلاب اسلامی است.

سر لشکر جعفری افزود: هر جامعه ای که با درس گرفتن از انقلاب اسلامی ایران و عبرت آموزی از دفاع ۸ ساله در برابر نظام سلطه و حاکمان خود ایستادگی کرد، دشمنان خود را شکست داد که نمونه آن را در کشورهایی نظیر لبنان و سوریه می بینیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ابعاد داخلی انقلاب اسلامی پرداخت و گفت: در بعد داخلی حرکت ما کند است و عقب ماندگی هایی داریم و تلاش بسیجیان در مجامع و اقشار مختلف برای این است تا این عقب ماندگی ها را جبران کنند.

فرمانده کل سپاه نقش محوری بسیج در داخل کشور را کمک به پیشبرد اهداف والای انقلاب اسلامی دانست و افزود: ما بدون توجه به موانع و مشکلات و تنها با اتکا به مدیریت جهادی و بسیجی می‌توانیم در رسیدن به اهداف انقلاب موثر باشیم.

سرلشکر جعفری اظهار داشت: انقلاب اسلامی در بعد خارجی متکی به استکبار ستیزی است و یکی از دغدغه های رهبری و مردم همین است که این ایستادگی در برابر دشمن را مد نظر داشته باشیم و به آن توجه کنیم و بدانیم مردم ما معتقد به انقلاب و شعار و رهبری آن هستند.

وی ادامه داد: نگرانی در مسئولان کشور است که باید در مجامع بسیج برای آن چاره اندیشی کرد تا مسیر انقلاب اسلامی دچار کندی و خلل نشود.

فرمانده کل سپاه بار دیگر تاکید کرد: ایستادگی در برابر استکبار، راهبرد اصلی انقلاب اسلامی است که مردم و رهبری بخوبی آن را باور دارند و در این میان اگر مسئولین هم با همه وجود به این راه باور داشته باشند و برنامه و اقدامات اجرایی خود را با همین دیدگاه و نگاه تطبیق دهند، شرایط ما قطعا متفاوت خواهد شد و کُندی در بُعد داخلی انقلاب نیز رفع می شود.

سرلشکر جعفری تصریح کرد: صحبت کردن از مدیریت جهادی آسان است اما عمل به آن سخت است و یک مسئول در هرسطحی نمی تواند ادعای بسیجی بودن کند مگر اینکه به مدیریت جهادی اعتقاد داشته باشد و به آن عمل کند.

وی اخلاص را شرط اول در مدیریت جهادی دانست و افزود: شرط دوم سخت کوشی و تحمل سختی هاست و شرط سوم این است که بدانیم کار ما حتما یا مخالف دارد یا دشمن. پس باید خودمان را برای چنین کارهایی آماده کنیم و بدانیم سینه زدن پای این علم سخت است.

فرمانده کل سپاه در بخش دیگری از سخنان خود گفت: باید مدیریت جهادی را بر کشور حاکم کنیم تا انقلاب اسلامی از مرحله سوم خود که ساخت جامعه اسلامی و یا اسلامی شدن دستگاه های آن است با سرعت بیشتر عبور کند و به سمت اهداف خود پیش برود.

سر لشکر جعفری افزود: امروز به لطف خدا روحیه مبارزه با دشمنان در میان ملت ما مشاهده می شود اما برای کارهای داخلی و غیر از جهاد دفاعی این روحیه و حالت و شور کمی سخت تر است.