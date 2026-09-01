به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که رایزنیها با عمان و پاکستان درباره اقدامات مربوط به کاهش تشدید تنش در منطقه ادامه دارد.
سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: تداوم بحران تنگه هرمز بدون راهحل منجر به تشدید تنش خواهد شد و به همگان خسارت وارد میکند. با شرکایمان برای دستیابی به راهحل مسالمتآمیز و بازگشایی تنگه هرمز همکاری میکنیم.
وی گفت: ما نسبت به بهره برداری و سوءاستفاده اشغالگران اسرائیلی از تشدید تنشها در منطقه برای تحمیل وضعیتی جدید هشدار داده بودیم. نسبت به تحمیل وضعیتی جدید توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی، لبنانی و سوری هشدار می دهیم.
نظر شما