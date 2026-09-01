  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۰۵

الانصاری: رایزنی‌ها درباره کاهش تشدید تنش در منطقه ادامه دارد

الانصاری: رایزنی‌ها درباره کاهش تشدید تنش در منطقه ادامه دارد

سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات مربوط به کاهش تشدید تنش در منطقه ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ماجد الانصاری سخنگوی وزارت خارجه قطر گفت که رایزنی‌ها با عمان و پاکستان درباره اقدامات مربوط به کاهش تشدید تنش در منطقه ادامه دارد.

سخنگوی وزارت خارجه قطر افزود: تداوم بحران تنگه هرمز بدون راه‌حل منجر به تشدید تنش خواهد شد و به همگان خسارت وارد می‌کند. با شرکایمان برای دستیابی به راه‌حل مسالمت‌آمیز و بازگشایی تنگه هرمز همکاری می‌کنیم.

وی گفت: ما نسبت به بهره برداری و سوءاستفاده اشغالگران اسرائیلی از تشدید تنش‌ها در منطقه برای تحمیل وضعیتی جدید هشدار داده بودیم. نسبت به تحمیل وضعیتی جدید توسط اسرائیل در مناطق فلسطینی، لبنانی و سوری هشدار می دهیم.

کد مطلب 6934488

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها