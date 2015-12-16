اولین همایش اقتصاد مقاومتی در گلوگاه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، امام‌جمعه گلوگاه شامگاه چهارشنبه در این همایش با تأکید بر فرمایشات رهبری مبنی بر اقتصاد مقاومتی گفت: برنامه‌ریزی صحیح و مدون و با حرکتی جهادی از مسائل مهم در نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی است که متولیان فرهنگی و آموزشی باید به‌صورت جهادی در این مهم وارد شوند.

حجت‌الاسلام سید ابراهیم میراحمدی اظهار داشت: باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود تا در قالب اقتصاد مقاومتی، استفاده از تولیدات داخلی در سرلوحه کارها قرار گیرد و هیچ نیازی به کالای خارجی در کشور نباشد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی گلوگاه نیز در این همایش برگزاری این همایش را، گامی برای نهادینه کردن فرهنگ استفاده از تولیدات داخلی و اقتصاد مقاومتی در جامعه عنوان کرد که باید با سرلوحه قرار دادن فرمایشات رهبری در این راستا حرکت شود.

داوود بابایی گفت: تلاش در عرصه تولید در بخش‌های مختلف و رفع نیازها در کالاهای مختلف از مسائلی است که باید در کنار توجه به کارهای فرهنگی و زیربنایی موردتوجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: باید توجه به تولیدات داخلی و کاهش وابستگی به کالای خارجی، نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی با استفاده از خرید محصولات داخلی و همچنین ترویج مسائل مختلف فرهنگی از دیدگاه اسلام، برنامه‌ها و فعالیت‌های موردتوجه را در راستای اقتصاد مقاومتی تعریف کنیم تا در این راستا به شکوفایی برسیم.

قربان اسلامی راد، رئیس دانشگاه علمی کاربردی بهشهر نیز در سخنانی با تأکید بر نهادینه کردن کارآفرینی و تکیه‌بر تولیدات بومی و داخلی با استفاده از فنّاوری مناسب و توجه به پژوهش گفت: امر پژوهش از مسائل مهم و اساسی است که باید در جامعه و در بین مسئولان موردتوجه جدی قرار گیرد.

وی افزود: غفلت از امر پژوهش در جامعه مانع پیشرفت و توسعه می‌شود و لذا لازم است برای نهادینه کردن اقتصاد مقاومتی و قرار گرفتن در مسیر توسعه، با سرلوحه قرار دادن امر پژوهش، شکوفایی، رشد و توسعه را برای جامعه به ارمغان آوریم.

مدیر آموزش‌وپرورش گلوگاه نیز با تأکید بر گسترش نگاه اسلامی در حوزه‌های مختلف و به‌ویژه فرهنگ اظهار کرد: باید در برابر فرهنگ غربی که وارد کشور شده و به چپاول فرهنگ ما پرداخته است، با در دستور کار قرار دادن استفاده از محصولات داخلی و اقتصاد مقاومتی بیایستیم.

فریدون کلبادی نژاد ادامه داد: خرید محصولات بومی، محلی و داخلی باید به‌صورت فرهنگ درآید و افراد مستلزم به خرید تولیدات داخلی شوند چراکه مشکل فرهنگی ما در این راستا، استفاده از تولیدات داخلی به دلیل فرهنگ غلط غربی است که در ذهن ما وارد کردند و ما را عقب نگه‌داشته است.

وی با اشاره به برگزاری این همایش گفت: هدف اصلی ما از برگزاری جشنواره‌های علمی و پژوهشی، فضاسازی و گفتمان سازی در جامعه، آماده‌سازی و آشنا کردن جامعه معلمان به‌عنوان افراد تأثیرگذار در عرصه تعلیم و تربیت با مسائل روز جامعه و نهادینه کردن فرهنگ اقتصاد مقاومتی در جامعه و در بین دانش آموزان است.

کلبادی نژاد گفت: در این همایش با توجه به فراخوان انجام‌شده در ماههای گذشته، ۳۰ مقاله به این دبیرخانه ارسال شد که حدود ۱۰ مقاله به‌عنوان برتر انتخاب و تجلیل شدند.