ایجاد دو پایانه مرزی جدید در استان ایلام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری ایلام، محمدرضا مروارید در آیین تجلیل از اعضای کمیته مشارکت های مردمی ستاد اربعین اظهار کرد: دولت عراق با ایجاد دو گذرگاه مرزی جدید با استان ایلام موافقت کرده است که با راه اندازی این نقاط، تعداد مرزهای رسمی ایلام به عراق به سه مرز افزایش می یابد.

استاندار ایلام گفت: پذیرایی مخلصانه و همراه با عشق و ارادت مردم استان از زائران اربعین باعث شد تا مقامات عراقی نیز با راه اندازی گذرگاه های مرزی جدید موافقت کنند.

وی افزود: بدون شک ایجاد این نقاط مرزی در رونق اقتصادی استان و به ویژه شهرستان مرزی دهلران (قرار است این دو گذرگاه در حوزه استحفاظی این شهرستان راه اندازی شود) بسیار تعیین کننده خواهند بود، ضمن اینکه تقویت بازارچه های مرزی در سایر نقاط نیز در دستور کار مسئولان استان است.

استاندار ایلام مهمترین نیاز استان در حوزه اربعین را استانداردسازی راه ارتباطی ایلام به مهران اعلام کرد و ادامه داد: معاون وزیر راه و شهرسازی هفته گذشته به منظور ارزیابی وضعیت راه های مواصلاتی استان به ایلام سفر کرد و فردا نیز هیئتی از این وزارتخانه برای پیگیری برنامه ها به ایلام سفر می کنند.