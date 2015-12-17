به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی سیدی پیش از ظهر پنج‌شنبه در نخستین همایش ملی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز «پسته» به میزبانی دانشگاه آزاد دامغان اظهار داشت: پسته یک محصول بسیار با ارزش اقتصادی در کشور است.

وی اضافه کرد: سالانه ۲۰۰هزار تن پسته از سطح ۴۰۰هزار هکتار باغ پسته در کشور برداشت می‌شود.

صادارات ۱۸۰ هزار تن پسته

عضو هیئت‌علمی پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست‌فناوری کشور بابیان اینکه ۱۸۰هزار تن از پسته‌های تولیدی به ارزش یک میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار به کشورهای خارجی صادر می‌شود.

سیدی تصریح کرد: این میزان ۱۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را تشکیل می‌دهد.

وی گفت: با اجرای روش‌های جدید و با بهره‌گیری از فناوری‌های نوین مانند بیو تکنولوژی میزان تولید پسته را افزایش خواهیم دهیم.

ارسال ۲۳۵ مقاله به همایش پسته دامغان

دبیر همایش علمی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز «پسته» نیز اظهار داشت: این همایش باهدف ارتقاء سطح علمی بهره‌برداران، تبادل اطلاعات علمی کشاورزی بین محققان، راهکارهای افزایش تولید و بررسی معضلات محصول پسته به مدت یک روز برگزار شد.

بهار ه کاشفی با اشاره به وصول ۲۳۵ مقاله توسط این همایش، گفت: پس از ارزیابی و نظر داوران ۱۰۸ مقاله پذیرفته شد که از این تعداد۲۴ مقاله به‌صورت سخنرانی و ۸۴ مقاله دیگر به‌صورت پوستر انتخاب‌شده است.

وی یادآور شد: در کنار برگزاری این همایش یک‌روزه، چهارکارگاه آموزشی و نمایشگاه سموم و کود و محصولات کشاورزی مرتبط با پسته نیز دایر شده است.

دبیر همایش علمی رهیافت‌های علمی در صنعت طلای سبز «پسته» همچنین گفت: فرآوری و بسته‌بندی بازیافت و صنایع وابسته به پسته، آفات، بیماری‌ها و علف‌های هرز پسته ویژگی‌های پزشکی و دارویی در پسته، اقتصاد و بازاریابی و صادرات پسته، تغذیه و آبیاری، باغبانی و تولید پسته ارگانی و ... از مهمترین محورهای برگزاری این همایش ملی بود.

در این همایش ملی از مقاله تعیین تابع تولید پسته به عنوان مقاله برتر تقدیر به عمل آمد.