تخفیف ۵۰ درصدی عوارض تردد در آزادراه تهران- چالوس محقق نشد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی ظهر پنجشنبه جلسه شورای اداری شهرستان چالوس در ادامه با انتقاد از وضعیت دریافت عوارض در قطعه ۴ آزادراه تهران شمال حدفاصل چالوس تا مرزنآباد گفت: مسئولان امر بنا را بر وارد ساختن فشار بر مردم نگذارند.
وی یادآور شد: طی مکاتبات صورت گرفته از سوی متولیان امر در حوزه وزارت راه و شهرسازی با مسئولان آزادراه مقرر بود تخفیف ویژه ۵۰ درصدی برای ترددکنندگان بومی منطقه قائل شوند که این امر محقق نشده است و از همین تریبون اعلام میکننم تا مردم بومی از پرداخت عوارض امتناع کنند.
وی با اشاره به بسته شدن پرونده هستهای ایران، آن را رخدادی عظیم و اتفاقی بزرگ در دنیا دانست و گفت: ختم پیام دی، پایای بر زیادهخواهیها و پروزی غرورآفرینی برای دیپلماسی و مقاومت ایران طی ۱۴ سال گذشته بوده است.
احمدی لاشکی تأکید کرد: حال بایستی با رعایت موضوعات و ماده ۹ بندی که رهبری معظم بدان اشاره داشتند عمل کرد و امیدواریم در سال آینده از تمام سختیهای ناشی از تحریم خارج شویم و سال خوب اقتصادی را در ابعاد مختلف کشور شاهد باشیم.
وی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات بزرگ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه برگزارکنندگان انتخابات میکوشند تا بستری مناسب را برای انتخاباتی سالم و خلق حماسهای دیگر را مشارکت حداکثری ملت همیشه درصحنه آماده نمایند، چهبسا دیدیم که طی سالهای پس از انقلاب همه انتخابات بسیار قوی و با مشارکت حداکثری مردم صورت پذیرفت.
احمدی در ادامه با اشاره به ایستگاه چالوس مرزنآباد اظهار داشت: شورای ترافیک و فرمانداری شهرستان در خصوص جابجایی ایستگاه بهجایی که به صلاح مردم باشد و متحمل هزینه زیاد نشوند اقدام کند.
وی تصریح کرد: در این خصوص طبق درخواستهای شهروندان، منطقه زیرپل مرکز شهر چالوس پیشنهاد میشود که هم باری برای ترافیک درونشهری ندارد و هم مردم برای تردد مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نمیشوند.
نماینده مردم شهرستانهای نوشهر، چالوس و کلاردشت در پایان ضمن ابراز امیدواری از برگزاری انتخاباتی پرشورتر از سالهای گذشته گفت: از مدیران شهرستان میخواهم به دلیل جلوگیری از هرگونه شک و شبهه در خصوص کاندیداهای محترم، ازاینپس از تردد به دفتر اینجانب خودداری کرده و حتیالامکان موارد را بهصورت تلفنی و مکاتبهای به اینجانب اعلام کنند و بنده نیز با همه توان همانند گذشته در خدمت همه مسئولان و دستگاهها هستم.
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