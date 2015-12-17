  1. استانها
  2. مازندران
۲۶ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۵۰

نماینده نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس:

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض تردد در آزادراه تهران- چالوس محقق نشد

تخفیف ۵۰ درصدی عوارض تردد در آزادراه تهران- چالوس محقق نشد

چالوس - نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در مجلس گفت: تخفیف ۵۰ درصدی پرداخت عوارض برای بومیان و حاشیه‌نشینان آزادراه تهران - شمال در شهرستان چالوس محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم احمدی لاشکی ظهر پنجشنبه جلسه شورای اداری شهرستان چالوس در ادامه با انتقاد از وضعیت دریافت عوارض در قطعه ۴ آزادراه تهران شمال حدفاصل چالوس تا مرزن‌آباد گفت: مسئولان امر بنا را بر وارد ساختن فشار بر مردم نگذارند.

وی یادآور شد: طی مکاتبات صورت گرفته از سوی متولیان امر در حوزه وزارت راه و شهرسازی با مسئولان آزادراه مقرر بود تخفیف ویژه ۵۰ درصدی برای ترددکنندگان بومی منطقه قائل شوند که این امر محقق نشده است و از همین تریبون اعلام می‌کننم تا مردم بومی از پرداخت عوارض امتناع کنند.

وی با اشاره به بسته شدن پرونده هسته‌ای ایران، آن را رخدادی عظیم و اتفاقی بزرگ در دنیا دانست و گفت: ختم پی‌ام دی، پایای بر زیاده‌خواهی‌ها و پروزی غرورآفرینی برای دیپلماسی و مقاومت ایران طی ۱۴ سال گذشته بوده است.

احمدی لاشکی تأکید کرد: حال بایستی با رعایت موضوعات و ماده ۹ بندی که رهبری معظم بدان اشاره داشتند عمل کرد و امیدواریم در سال آینده از تمام سختی‌های ناشی از تحریم خارج شویم و سال خوب اقتصادی را در ابعاد مختلف کشور شاهد باشیم.

وی با اشاره به در پیش بودن دو انتخابات بزرگ مجلس خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه برگزارکنندگان انتخابات می‌کوشند تا بستری مناسب را برای انتخاباتی سالم و خلق حماسه‌ای دیگر را مشارکت حداکثری ملت همیشه درصحنه آماده نمایند، چه‌بسا دیدیم که طی سالهای پس از انقلاب همه انتخابات بسیار قوی و با مشارکت حداکثری مردم صورت پذیرفت.

احمدی در ادامه با اشاره به ایستگاه چالوس مرزن‌آباد اظهار داشت: شورای ترافیک و فرمانداری شهرستان در خصوص جابجایی ایستگاه به‌جایی که به صلاح مردم باشد و متحمل هزینه زیاد نشوند اقدام کند.

وی تصریح کرد: در این خصوص طبق درخواست‌های شهروندان، منطقه زیرپل مرکز شهر چالوس پیشنهاد می‌شود که هم باری برای ترافیک درون‌شهری ندارد و هم مردم برای تردد مجبور به پرداخت هزینه بیشتر نمی‌شوند.

نماینده مردم شهرستان‌های نوشهر، چالوس و کلاردشت در پایان ضمن ابراز امیدواری از برگزاری انتخاباتی پرشورتر از سالهای گذشته گفت: از مدیران شهرستان می‌خواهم به دلیل جلوگیری از هرگونه شک و شبهه در خصوص کاندیداهای محترم، ازاین‌پس از تردد به دفتر این‌جانب خودداری کرده و حتی‌الامکان موارد را به‌صورت تلفنی و مکاتبه‌ای به این‌جانب اعلام کنند و بنده نیز با همه توان همانند گذشته در خدمت همه مسئولان و دستگاه‌ها هستم.

کد مطلب 3002425

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها