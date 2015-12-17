به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی ظهر پنج‌شنبه در همایش تجلیل از معلمین پژوهنده استان قم که در باشگاه فرهنگیان قم برگزار شد، با اشاره به اینکه کسب رتبه‌های بر‌تر در کنکور سراسری توسط دانش آموزان قمی مایه مباهات مردم قم است، اظهار کرد: تجلیل از پژوهشگران اقدام ارزنده‌ای است و در کل کشور در بخش‌های خصوصی، دولتی و در حوزه صنعت و فناوری و دیگر حوزه‌ها سهم پژوهش بالا نیست.

وی ادامه داد: هم چنین مدل‌های مختلفی در زمینه پژوهشی تجربه شده و در قانون برنامه توسعه هم عنوان شده که باید سهم پژوهش ۳ درصد باشد اما در عمل چنین چیزی محقق نشده است.

نماینده قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در اسناد بالادستی آموزش و پرورش و بودجه‌های کشوری به موضوع پژوهش تأکید شده است، افزود: باید روش‌های کار در زمینه ارتباط پژوهش و فناوری دقیق‌تر مشخص شود و اولویت‌ها نیز روشن‌تر تعریف شود.

لاریجانی گفت: در دوره تحول در کل جهان قرار داریم و ورود ماشین و صنعت روی شهر نشینی سبک زندگی و... تأثیر زیادی گذاشته است و گسترش ارتباطات و فضای سایبری شرایط جدیدی برای همه فراهم کرده است.

وی بیان کرد: امروزه که همه جهان به سمت استفاده فراوان‌تر از فضای سایبری می‌روند، اگر کند‌تر حرکت کنیم دچار عقب افتادگی‌هایی خواهیم شد.

ارتباطات تکنولوژی و تأثیر آن بر دنیای امروز

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اگر در زمینه استفاده از تکنولوژی اطلاعات، کشور‌ها را طبقه بندی کنیم به شرایطی می‌رسیم که انسان‌ها طبقه بندی می‌شوند و شکاف‌ها عمیق‌تر می‌شود.

وی با اشاره به اینکه امروزه دنیای جدید در زمینه تجارت به سرعت به سمت تکنولوژی پیش می‌رود و کشورهایی که از این شرایط استفاده نکنند تجارشان نمی‌توانند شرایط خوبی را برای کشور خود رقم بزنند، اظهار داشت: وقتی صحبت از تکنولوژی ارتباطات می‌شود همه به دنبال سخت افزار می‌روند در حالی که احتیاج به پژوهش‌هایی داریم که از این ابزار و تأثیرات آن آگاهی یابیم.

لاریجانی با بیان اینکه امروزه یکی از مسائل مهم این است که ارتباطات تکنولوژی چگونه در آموزش و پرورش تأثیر می‌گذارد، عنوان کرد: باید خودمان را به تکنولوژی نزدیک‌تر کنیم؛ زیرا کیفیت آموزش بالا‌تر می‌رود و بسیاری از این هزینه‌ها پایین می‌یابد و بی‌عدالتی‌های آموزشی نیز کاهش می‌یابد.

وی یکی از مشکلات کشور را عدم مطالعه مختصات بومی دانست و گفت: این عدم مطالعه باعث عدم انطباق می‌شود؛ باید مطالعه کنیم که هنگامی که تکنولوژی ارتباطات وارد آموزش پرورش می‌شود چگونه آن را بومی کنیم که ضایعات کمتری داشته باشد و بهره‌وری را بالا ببریم.

رئیس قوه مقننه اظهار داشت: امروزه تکنولوژی ارتباطات وارد عرصه رسانه هم شده است در گذشته رادیو و تلویزیون با مردم یک طرفه حرف می‌زدند، اما امروزه مردم خودشان یک رسانه هستند و مسئله پنهان وجود ندارد و اطلاعات سریع منتقل می‌شود.

وی تصریح کرد: افراد صاحبنظر زیادی در حوزه آموزش و پرورش داریم که بازنشسته شدند اما می‌توانند مدارس اینترنتی ایجاد کنند که با این مدارس سلطه دولت در آموزش و پرورش کمتر می‌شود و به این منظور باید به دنبال تصویب قانون باشیم اما قبل از تصویب این قانون باید مطالعاتی را دنبال کرد.

آموزش و پرورش به دنبال تقویت خلاقیت دانش آموزان باشد

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: آموزش و پرورش باید از حجم زیاد انتقال اطلاعات دور شود و قوه خلاقیت و ذهنیت و فکر کردن را به دانش آموز یاد دهیم تا مسیر حل مسئله را پیدا کنند و خودشان فکر کنند.

لاریجانی عنوان کرد: ظرفیت‌های بومی و فهم شرایط بومی مهم است و باید طبق شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی برای پژوهش و بالا بردن کیفیت آموزش و پرورش برنامه‌ریزی داشته باشیم.

نقش مخرب کشور سعودی در قیمت نفت

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان آموزش و پرورش از عدم پرداخت معوقات خود گلایه دارند، ادامه داد: کشور سعودی نقش مخربی در قیمت نفت داشت و روشی را اتخاذ کرده که هم به خودشان و هم به دیگر کشورهای اسلامی دارای این انرژی لطمه زد و این باعث شد که کشور ما در مسائل بودجه‌ای در تنگنا قرار بگیرد.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه امیدواریم با گشایش در مسئله هسته‌ای مشکلات بودجه‌ای و مالی حل شده و زمینه برای بالندگی بیشتر آموزش و پرورش فراهم شود، گفت: یکی از دغدغه‌های مجلس وضعیت آموزش و پرورش و پرداخت این معوقات است اما چون عائله‌مندی زیاد است بودجه کفاف نمی‌دهد و باید روش‌هایی برای تغییر در بودجه آموزش و پرورش ایجاد شود.