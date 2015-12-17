جامعه قرآنی باید در عملکردش تجدید نظر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین دوره مسابقات کشوری «تلاوت» و چهارمین دوره مسابقات «تسنیم» (ویژه کارکنان سازمان تبلیغات سراسر کشور) شب گذشته با حضور رییس سازمان دارالقرآن الکریم، جمعی از معاونان سازمان تبلیغات اسلامی، پدر و برادر قاری مهاجر الیالله حاج محسن حسنی کارگر و برخی از مسئولان استان خراسان رضوی در مشهد مقدس افتتاح شد.
این مراسم با تلاوت قرآن توسط قاری نوجوان ساجدیمقدم آغاز شد و با اجرای سرود ملی جمهوری اسلامی ایران، صلوات خاصه امام رضا(ع)، اجرای گروه تواشیح عروة الوثقی و سه سخنرانی ادامه یافت.
حجتالاسلام مرویان حسینی مدیرکل تبلیغات اسلامی استان خراسان رضوی، مهدی قرهشیخلو رئیس سازمان دارالقرآنالکریم و عباس سلیمی رئیس هیأت داوران این دوره از مسابقات تلاوت و تسنیم به ترتیب در این مراسم به ایراد سخنرانی پرداختند.
مهدی قرهشیخلو طی سخنانی در ابتدا یاد و خاطره تمامی جانباختگان حادثه منا به خصوص شهدای قرآنی آن و همچنین چهرههای برجسته قرآنی استان خراسان رضوی را که درگذشتهاند، گرامی داشت و از حضور تمامی افراد در مراسم افتتاحیه تشکر کرد.
مسابقات تلاوت حال و هوای تلاوت قاریان را تغییر داده
رئیس سازمان دارالقرآنالکریم با اشاره به رویکرد جدید مسابقات تلاوت به رقابتهای قرآنی گفت: با توجه به اینکه در کشور مسابقات متعدد قرآنی برگزار میشود؛ ابتدا برخی از دوستان در برگزاری مسابقات تلاوت تردید داشتند و آن را اقدامی موازی با سایر مسابقات میدانستند؛ اما رویکرد جدید مسابقات تلاوت به رقابتهای قرآنی و توجه به دو موضوع «تلاوت از حفظ» و تسلط بر مفاهیم قرآن آن را از دیگر مسابقات رایج در کشور متمایز کرد.
قرهشیخلو با اشاره استقبال قاریان قرآن از این مسابقات گفت: در گفتوگویی که با بسیاری از آنها داشتهام این سخن را بیان کردهاند که ورود به این مسابقات و توجه همزمان به حفظ و مفاهیم قرآن کریم، حال و هوای تلاوتهای آنها را تغییر داده است.
وی حفظ قرآن توسط قاریان را نسبت به سایر اقشار دارای اولویت دانست و گفت: آنها نخستین گروهی هستند که باید برای تحقق خواسته رهبر معظم انقلاب درباره افزایش تعداد حافظان قرآن کریم اقدام کنند.
این قاری ممتاز در عرصههای ملی و بینالمللی با اشاره به اینکه قاریان مصری در سالهای متمادی حضورشان در ایران و شنیدن تلاوت قاریان کشورمان، حافظ نبودن آنها را تنها نقطه ضعف قاریان ایرانی عنوان کردهاند، افزود: تسلط به مفهوم قرآن سبب ارائه تلاوت معنامحور میشود که در تأثیرگذاری و ماندگاری تلاوت بسیار مؤثر است.
وی اظهار امیدواری کرد تا این مسابقات بتواند فرهنگ جدیدی را در حوزه تلاوت قرآن پایهگذاری کند.
توسعه فعالیتهای قرآنی در نهادهای کشور از سیاستهای سازمان دارالقرآنالکریم است
رئیس سازمان دارالقرآنالکریم توسعه برنامههای قرآنی در میان کارکنان دستگاههای اجرایی کشور را جزء سیاستهای این سازمان اعلام کرد و خواستار اهتمام مدیران نهادهای اجرایی درباره توسعه این فعالیتها در مجموعه تحت مدیریتشان شد.
وی با اشاره به اینکه مسابقات تسنیم با چنین رویکردی طراحی شد، از مسئولان سازمان تبلیغات اسلامی خواست تا ادامه این برنامه را در سالهای آینده نیز مورد توجه قرار دهند.
جامعه قرآنی نقش خود را در حفظ سلامت و امنیت معنوی جامعه ایفا کند
قرهشیخلو با اشاره به اینکه فعالیتهای قرآنی از نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدامی راهبردی تلقی میشود؛ انتظار جامعه از قاریان، حافظان و اساتید قرآنی را بالا دانست و اظهار داشت: ارتقای سطح سلامت و امنیت معنوی جامعه بزرگترین این انتظارات است.
وی با اشاره بر لزوم افزایش حوزه تأثیرگذاری فعالان قرآنی در جامعه از آنها خواست تا علاوه بر ارائه آموزشهای معمول قرآنی، مخاطبان خود را با جان و روح قرآن آشنا کنند تا فعالیت قرآنی آنها مورد رضایت پیامبر اکرم باشد.
قرهشیخلو در این رابطه افزود: جامعه قرآنی باید بخشی از نیاز روز جامعه و اقشار جوان و نوجوان را به معنویت، تأمین کند.
وی با اشاره به اینکه سیره پیامبر اسلام در محول کردن مسئولیت به افراد توجه به میزان درک و فهم آنها از قرآن کریم بوده است، افزود: ایشان در این رابطه به سن، قبیله و عشیره افراد اهمیت نمیدادند.
رئیس سازمان دارالقرآنالکریم برنامههای آموزشی قرآنی را نیازمند تجدید نظر دانست و از اقدام سازمان متبوعش در این زمینه خبر داد و افزود: ما از دو سال پیش این تجدید نظر را آغاز کردیم و اکنون موضوع تربیت قرآنی و کسب مهارتهای زندگی قرآن محور تمامی آموزشهای سازمان در همه سطوح عمومی و تخصصی است.
جامعه قرآنی باید مطالبهگر و نقاد باشد
قرهشیخلو از کمرنگی روحیه مطالبهگری و نقادی در جامعه قرآنی انتقاد کرد و با اشاره به وقایع تلخ و شیرین سالهای اخیر در حوزه فعالیتهای قرآنی گفت: جامعه قرآنی در قبال وقایعی همچون عدم اختصاص بودجه قرآنی سال ۹۴ تا این موقع از سال و عدم توجه مسئولان قرآنی کشور در رسیدگی به خانواده قاریان مهاجر الیالله حادثه منا و تأمین آینده فرزندان آنها مطالبهگر باشد.
وی با اشاره به اینکه جامعه قرآنی در قبال همه اینها فقط نظارهگر است، افزود: معلوم نیست متولی قرآن در کشور کیست و در مواجهه با چنین مسائلی باید به کجا مراجعه کرد.
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