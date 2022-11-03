کمیته اعزام قاریان و حافظان قرآن نیاز به بازنگری دارد

به گزارش خبرنگار مهر ، مهدی قره شیخلو فعال قرآنی در نشست آسیب شناسی شیوه انتخاب و نحوه حضور نمایندگان جمهوری اسلامی ایران در مسابقات بین المللی قرآن که در سالن اجتماعات خبرگزاری قرآنی برگزار شد، گفت: بنا به هر دلیلی همه ارزش های قاری به رتبه در مسابقات قرآنی وابسته شده و این بدترین آسیب را دارد. ارزش یک قاری به مسابقه نباید دخیل باشد. اصلی ترین نکته این است که اگر تفاوت در نتیجه رخ دهد جوانان ما سرخورده نخواهند شد. مسابقه، اجزای مختلفی دارد که نتیجه آن به تمام عوامل بر می گردد. قاری، داور، سیستم اجرایی و حتی پذیرایی موثر است.

وی گفت: در مسابقات، لحظه ها تعیین کننده هستند و خیلی از اتفاقات در این لحظه ها بوجود می آیند و ما کسی را نمی توانیم مقصر کنیم. ۲۷ مسابقه بین المللی هر کدام با یک چارچوب و مقرراتی برگزار می شود. مدل مسابقه قرآنی در تونس یا روسیه با مالزی متفاوت است و هر کدام در یک شیوه متمرکز نیستند. این ضعف در نگاه ما هم وجود دارد. اگر قاری و نماینده جمهوری اسلامی در مسابقات مالزی، نفر اول شود نسبت به قاری ای که در مسابقات قرآنی تونس نفر اول شده برایمان مهم نیست.

قره شیخ لو با تاکید بر چندین عامل گفت: ما باید مدل ها را درست شناسایی کنیم و بدانیم چه فردی با چه خصوصیاتی به این مدل نزدیک تر است و این کار مهمی است که باید با مطالعه جدی و شناسایی انجام شود.

قره شیخلو ادامه داد:مسابقات برای قاریان، ارزش است و اگر رفتار ما در انتخاب درست نباشد ممکن است ایجاد گلایه و شکوایه کند.وقتی مسابقات بین المللی شروع می شود ما باید یک فعالیت مدت داری را آغاز کنیم تا آموزش و اطلاعات آیین نامه را به فرد داده و او را آماده کنیم.

وی تصریح کرد: در اکثر دوره هایی که استاد راهنما نداشتیم بهتر درخشیدیم. چون استاد راهنما خیلی نمی تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد و شاید اگر عنوان او را تغییر دهیم راهگشاتر باشد.

این فعال قرآنی اضافه کرد: مسابقه، یک ابزار برای نشان دادن توانمندی های قرآنی کشورمان است و این سیاست برای قاریان برتر باید به صورت متفاوتی ظهور و بروز پیدا کند. لفظ بین المللی در بین فرهنگ مردم جا افتاده که اشتباه است.

قره شیخلو در خصوص کمیته دعوت و اعزام گفت:ما باید کمیته اعزام و دعوت را که وظیفه اعزام قاریان به دیگر مسابقات قرآنی کشورها را دارد بازبینی کنیم. این کمیته نیاز به بازبینی اعضا دارد. در حال حاضر سه نفر از شورای عالی قرآن، یک نفر از سازمان اوقاف و امور خیریه و یک نفر از سازمان فرهنگ و ارتباطات عضو هستند و با بازبینی اعضا تصمیمات بهتری در این کمیته اتخاذ شود. افکار جدیدی به این جمع اضافه شده و فضا برای تصمیمات مهم و تاثیرگذار تری تبدیل شود.