خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: دکتر حسن روحانی مرد اول این روزهای کابینه، مردی شیک پوش و اتو کشیده با لباده‌هایی که تقریباً در هر مراسم رنگ و رویی متفاوت از یکدیگر دارند، سبز، قهوه‌ای راه راه، سورمه‌ای، خاکستری، طوسی راه راه و مشکی از جمله رنگ‌هایی است که با نگاهی به تصاویر رئیس جمهور در سخنرانی‌ها و برنامه‌های مختلف می‌توان آن را مشاهده کرد و بر این اساس لقب رئیس جمهور رنگ‌ها را به وی داد و سراغ مردی رفت که خیاط روزهای امروز و گذشته رئیس جمهور است.

«ابوالفضل عرب‌پور» پیرمرد ۸۵ ساله و معروف قم، سال‌هاست دوخت و دوز لباده‌های رنگی رئیس جمهور را بر عهده دارد و این روزها لباده‌هایی که ظرافت کار دست وی است به سمت پاستور روانه می‌شود، با اندازه‌هایی که وی آن را گرفته و در دفتر مخصوص خود ثبت کرده است.

عرب‌پور، رئیس جمهور را از جمله مشتریان شیک پوش خود معرفی می‌کند که میانه‌ای با قبا نداشته و بیشتر لباده پوش است که دو ماه اخیر ۱۲ دست لباده دوخته شده را روانه پاستور کرده است.

لباده‌هایی که عرب‌پور برای پرو آن‌ها چندین بار راهی تهران شده، لباده‌هایی رنگی که پارچه برخی آن‌ها از هدایایی است که برای رئیس جمهور آورده شده است.

وی آخرین اندازه‌گیری برای دوخت لباس‌های رئیس جمهور را مربوط به ابتدای ریاست جمهوری دکتر روحانی می‌داند که آن زمان و برای انتخابات ۱۰ دست لباس برای رئیس جمهور دوخته شده و به گفته عرب‌پور اندازه‌ها هنوز تغییر نکرده و بعد از دو سال نیز هنوز بر اساس همان اندازه لباس‌ها دوخته می‌شود.

این خیاط لباس روحانیت که زمانی لباس‌های افسران شاهنشاه را می‌دوخته، خاطرات و آرزوی آن دوران را بدترین روزهای زندگی خود می‌داند که خداوند لطف وی را شاملش کرد و آن را از خیاط خانه‌ای که لباس درباری دوخته می‌شد نجات داد.

وی در گفته‌هایش تأکید می‌کند که به هرحال دکتر روحانی نماینده ملت ایران است و در سفرهای خارج از کشور که حضور دارد قطعاً باید لباسی به تن کند که شیک و مناسب یک رئیس جمهور باشد.

عرب‌پور در ادامه سلیقه رئیس جمهور در رنگ‌های لباده‌هایش را سورمه‌ای و آبی نفتی می‌داند و البته در این بین معتقد است که لباده‌های طوسی راه راه و آبی نفتی توسط رئیس جمهور مد شد و موجب شد افراد بسیار زیادی این رنگ را برای لباده‌های خود انتخاب کنند.

عرب پور در ادامه سخنان خود به دوران هشت سالگی و آغاز کار در صنف خیاطی سخن می‌گوید و اینکه مدتی بعد از کار به دلیل اینکه دخل و خرج مناسب نبوده در ۱۸ سالگی رهسپار تهران شده و خیابان پهلوی سابق در خیاط خانه‌ای که لباس افسران شاهنشاهی دوخته می‌شد مشغول به کار می‌شود، کاری که پنج سال تداوم داشت و وی حتی در این دوران شلواری برای رزم آرای نخست وزیر دوخت.

لباده‌های طوسی راه راه و آبی نفتی توسط رئیس جمهور مد شد و موجب شد افراد بسیار زیادی این رنگ را برای لباده‌های خود انتخاب کنند

وی که آن زمان از شغل خود و رفتارهای زننده گارد شاهنشاهی ناراحت بود دائماً از خداوند طلب می‌کرده تا وی را از این شرایط نجات دهد و این تضرع‌ها به درگاه خداوند به مانند معجزه‌ای در زندگی وی جاری می‌شود.

فردی از قم پی عرب‌پور به تهران می‌آید و از وی می‌خواهد تا به قم آمده و در خیاط خانه وی مشغول به کار شود تا خاطرات از این به بعد ابوالفضل عرب پور از دوخت لباس برای گارد شاهنشاه با رنگ و بویی دیگر به سمت دوخت لباس برای امام راحل برود و وی مدت ۴۰ سال وظیفه دوخت لباس برای امام خمینی(ره) را داشته باشد که به گفته او چیزی جز معجزه نمی‌تواند باشد.

وی در خاطرات خود به دوخت لباس برای سید حسن نصرالله اشاره می‌کند که اندازه وی را از یکی از لباس‌هایی که از ایشان به ایران آورده‌اند گرفته و لباس‌هایی با دستان عرب‌پور دوخته و راهی لبنان می‌شود و هنوز هم دبیر کل حزب الله مشتری این خیاط است.

لباس امام خمینی(ره) از پارچه‌های ارزان قیمت بود

این خیاط معروف و کهنه کار لباس روحانیت که دوخت و دوز لباس برای امام راحل را نیز در کارنامه ۷۵ ساله خود دارد، خاطرات دوخت لباس برای امام خمینی(ره) را این‌گونه بیان می‌کند که ایشان از پارچه‌های ارزان قیمت استفاده و بسیار کم لباس بود و اگر برای ایشان پارچه گران قیمت می‌رسید آن را فروخته و مقرر می‌کرد که پول به حساب ۱۰۰ ریخته شود.

دستمزد وی برای همه یکسان است و فرقی ندارد کسی طلبه‌ای ساده و یا رئیس جمهور باشد

عرب پور که حالا مغازه‌اش با دکوری از ویترین‌های مختلف که درون آن‌ها چندین لباده آویزان شده و روی برخی از آن‌ها اسم سفارش دهنده‌هایی که نامی آشنا دارند نیز به چشم می‌آید، وقتی با موضوع دستمزدش و بالا بودن قیمت آن مواجه می‌شود یکی از لباده‌ها را در دست گرفته و با زیر و رو کردن آن از ظرافتی که در دوخت به کار رفته است سخن می‌گوید.

وی درباره دستمزد لباس‌های رئیس جمهور نیز نکته جالبی را اشاره می‌کند اینکه دستمزد وی برای همه یکسان است و فرقی ندارد کسی طلبه‌ای ساده و یا رئیس جمهور باشد و البته در این بین دکتر روحانی را از جمله افراد خوش حساب معرفی که دستمزد دوخت و دوز را نقداً پرداخت می‌کند.

لباده ۲۸۰ هزار تومان، قبا ۱۶۰ هزار تومان، جلیقه فرم لباده ۱۵۰ هزار تومان، جلیقه ۱۰ هزار تومان، دشداشه ۶۰ هزار تومان، شلوار ۴۰ هزار تومان، پیراهن ۳۰ هزار تومان و آستری ۴۰ هزار تومان قیمت دستمزدهای دوخت و دوز عرب پور است که بر روی در شیشه‌ای ورودی مغازه وی در پاساژ المهدی قم نصب شده است.

دوخت اولین لباس روحانیت آیت الله جوادی آملی

عرب‌پور که عکس‌هایی با مشتریان معروف خود دارد و برخی از آن‌ها در مغازه وی قاب شده است در ادامه در خاطره‌ای دیگر از دوخت اولین لباس روحانیت برای آیت الله جوادی آملی سخن می‌گوید.

آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، امام موسی صدر، آیت الله کوه کمره‌ای، آیت الله خوانساری و از مشتریان عرب‌پور هستند

وی با بیان خاطره آشنایی‌اش با علامه جوادی آملی می‌گوید: ۶۰ سال پیش بود که برای خرید چرخ خیاطی به بازار رفته بودم، جوان طلبه‌ای به من نزدیک شد و از من سئوال کرد که می‌خواهید خیاطی باز کنید و وی جوابش را با کلمه بله داده است و آن جوان نیز از ایشان خواسته تا اولین لباسی که قرار بوده بپوشد را برای وی بدوزد و این‌گونه می‌شود که آیت الله جوادی آملی ۶۰ سال است که مشتری عرب‌پور است. مشتری که به گفته عرب‌پور بسیار با وفا و با صفا است.

عرب‌پور که پشت میز خیاطی خود نشسته و لباده یکی از شخصیت‌ها را از زیر سوزن خیاطی عبور می‌دهد، آیت الله بروجردی، آیت الله گلپایگانی، امام موسی صدر، آیت الله کوه کمره‌ای، آیت الله خوانساری و آیت الله سید احمد زنجانی را از دیگر مشتریان خود معرفی می‌کند.

خبرنگار: سیده مرضیه میرقادری