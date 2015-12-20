جزئیات رتبه جهانی ایران در ۳ زیرساخت تجاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ولیاله افخمیراد گفت: به منظور اجرای سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در راستای اقتصاد مقاومتی و ضرورت توسعه زیرساختهای تجاری کشور در شرایط پساتحریم، سازمان توسعه تجارت ایران در نظر دارد مشکلات و چالشهای زیرساختهای حملونقل صادراتی و لجستیک تجارت خارجی کشور را عارضهیابی و در راستای توسعه این حوزه برنامهریزی کند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: شاخصهای ارزیابی کارایی و تسهیل تجارت که توسط سازمانهای گوناگون بینالمللی، از جمله بانک جهانی ارزیابی و اندازهگیری میشوند، نشان میدهد کشورمان از جایگاه و رتبه مناسبی در زیرساختهای تجاری برخوردار نیست.
وی تصریح کرد: کشورمان در شاخصهایی از جمله شاخص تجارت فرامرزی دارای رتبه ۱۶۷، شاخص توانمندسازی تجاری دارای رتبه ۱۳۸ و شاخص عملکرد لجستیک دارای رتبه ۱۱۲، گویای این حقیقت است که توسعه تجارت و تعامل با کشورهای دیگر در شرایط پساتحریم، مستلزم عارضهیابی وضعیت موجود زیرساختهای تجاری و برنامهریزی در راستای توسعه این حوزه است.
افخمیراد از تمامی مسئولان، صاحبنظران، تجار و علاقهمندان دعوت کرد تا در هماندیشی تخصصی حملونقل صادراتی در ۱۳ دی ماه نظرات کارشناسی خود را ارایه دهند.
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